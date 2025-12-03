Papu Gómez chicaneó a España por Nico Paz y la Selección Argentina: "El tercero"

Papu Gómez elogió a Nico Paz y lanzó una chicana a España, al hablar de su elección por la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Alejandro "Papu Gómez" sorprendió con una frase que encendió el debate en España al referirse al gran presente de Nicolás Paz y a su decisión de representar a la Selección Argentina. En el diálogo con Diario Marca, el campeón del mundo elogió el rendimiento del juvenil en el Como y apuntó irónicamente a la Roja por “dejarlo escapar”, en un mensaje que rápidamente se volvió viral pensando en el Mundial 2026.

“Es el tercero que se les escapa”, dijo entre risas, recordando también los casos de Lionel Messi y Alejandro Garnacho. La chicana, breve pero contundente, bastó para abrir un debate que en España ya se venía discutiendo: la identidad futbolística de los jóvenes talentos formados o nacidos en territorio español, pero con raíces argentinas.

Más allá de la humorada, el "Papu" Gómez destacó la actualidad deportiva del talentoso zurdo, uno de los nombres que más creció en la consideración de Lionel Scaloni durante la última temporada. El mediocampista lleva cinco goles y cinco asistencias en 14 partidos con el Como, números que lo posicionaron como una de las revelaciones jóvenes del fútbol europeo.

“Nico la está rompiendo. Siempre tuvo una calidad enorme y hoy la está mostrando”, aseguró el jugador del Pádova de Italia. También sostuvo que la convocatoria a la Selección Mayor “ya era merecida” y resaltó que tiene todo para terminar jugando “en los mejores clubes del mundo”. Gómez conoce de primera mano lo que implica destacarse en Europa, y por eso no dudó en proyectar un futuro brillante para el juvenil, quien se consolidó gracias a un entorno favorable en Italia.

Por qué Como fue clave para la explosión de Nico Paz

El exjugador de San Lorenzo remarcó un punto que suele pasarse por alto cuando se analizan los saltos de rendimiento en jóvenes futbolistas: el contexto. Para él, el Como representó un escenario perfecto para que Nico Paz empezara a mostrar todo su potencial.

“El Como es un equipo sin tanta presión, con muchos chicos jóvenes que juegan sueltos, disfrutan y se animan. Ese ambiente lo ayudó muchísimo”, explicó. El análisis cobra relevancia si se tiene en cuenta lo que vivió el mediocampista en el Real Madrid, donde la competencia interna implica medirse día a día con jugadores de primerísima línea.

Real Madrid, un desafío imposible en ese momento

Paz llegó a tener minutos en el primer equipo de Real Madrid, pero sus oportunidades eran acotadas. Según Gómez, eso no tenía que ver con falta de nivel, sino con la estructura y jerarquía del plantel blanco. “En el Real tenía adelante a futbolistas de enorme trayectoria, y eso le dificultaba encontrar espacio. A su edad, lo vital es que juegue siempre”, analizó el "Papu". El paso al Como apareció entonces como una plataforma ideal para que el argentino madurara, ganara continuidad y desarrollara la confianza necesaria para competir más arriba.

España, Argentina y una disputa que ya parece definida

La elección de Nico Paz por la Selección Argentina no es nueva, pero sí volvió al centro de la escena por los comentarios del Papu y la repercusión generada en Diario Marca. Para muchos en España, la fuga de jóvenes talentosos hacia otras selecciones reaviva un viejo debate sobre la captación de futbolistas binacionales. Para la Argentina, representa la llegada de una joya con proyección mundial.

Aunque la frase del Papu se emitió en un tono humorístico, puso en palabras algo que el mundo del fútbol observa hace tiempo: la Albiceleste está logrando retener o captar a jugadores formados o nacidos en otros países, pero con un fuerte arraigo familiar.

Un guiño a la Selección Argentina pensando en 2026

Con su gran temporada en Italia y su debut en la Mayor, Nico Paz se perfila como uno de los proyectos más prometedores del seleccionado argentio para afrontar el ciclo rumbo al Mundial 2026. El propio "Papu", campeón del mundo en Qatar, no dudó en que tendrá un rol importante.

“Estoy seguro de que lo vamos a ver jugando muchos años con Argentina”, afirmó. Mientras tanto, su presente en el Como sigue siendo una vidriera ideal para dar el salto definitivo.