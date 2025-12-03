La Legislatura Porteña declaró de Interés Deportivo al International Hall of Fame MMA

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgó un significativo espaldarazo a la cultura marcial al declarar de Interés Deportivo al International Hall of Fame MMA. Este reconocimiento subraya la importancia de la disciplina y los valores que las artes marciales promueven en la sociedad.

La distinción se dio en el marco de la reciente celebración de uno de los eventos más importantes del circuito marcial internacional, que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Hotel Regente Palace de la capital argentina. La gala, organizada por la prestigiosa revista internacional Hall of Fame, reunió a destacadas figuras de las artes marciales provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, México y España.

Honrar la trayectoria y el compromiso

El International Hall of Fame MMA tiene como misión clara honrar a los exponentes de las artes marciales. A diferencia de otros certámenes, el evento busca reconocer no solo a los maestros consagrados, sino también a aquellos "tesoros ocultos" que han dedicado su vida a esta disciplina en silencio, con excelencia y compromiso.

La jornada incluyó una serie de actividades como seminarios, exhibiciones y una emotiva cena de gala donde se presentó a los nuevos miembros y se entregaron los reconocimientos correspondientes, fortaleciendo la hermandad entre colegas de distintos linajes y estilos.

La promoción de valores esenciales

Al declarar el evento de interés deportivo, la Legislatura porteña destacó la importancia de los valores inherentes a la práctica marcial, tales como la disciplina, el esfuerzo, la superación personal, la solidaridad, el compañerismo y el respeto.

Consolidado como el tercer evento más relevante y el más concurrido en su categoría a nivel mundial, el International Hall of Fame MMA se ratificó como un encuentro sin precedentes en Argentina, que año tras año convoca a la comunidad marcial global. La noche de la gala, que celebró el espíritu marcial en su máxima expresión, sirvió como recordatorio del verdadero significado del camino marcial: un compromiso profundo con el perfeccionamiento personal y el honor.