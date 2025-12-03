Dario Lanzafame es abogado especializado en derecho laboral y en sus redes sociales indicó qué no hay que hacer cuando tu jefe quiere obligarte a presentar la renuncia para no tener que oficializar un despido. El experto contó de qué manera esto puede perjudicar al empleado y enumeró el paso a paso a seguir en un caso así.
Muchas veces los empleadores instan a los trabajadores a que presenten su renuncia para no tener que abondar la indemnización que les corresponde; si el empleado no quiere renunciar, nunca debe presentar la renuncia. "Si haces eso, perdés todo: tu antigüedad, tu indenmización, tus derechos, absolutamente todo", sostuvo Lanzafame.
"Que te quede claro: si mandás el telegrama de renuncia, tu empleador no te va a pagar absolutamente nada. Quiere que vayas al correo a renunciar para no tener que pagarte nada", agregó el abogado laboral Darío Lanzafame. Y enfatizó: "No firmes la renuncia; exigí que te despidan por telegrama o hablá conmigo antes así iniciamos el reclamo laboral para que cobres tu indemnización. Siempre asesorate antes de hacer cualquier cosa".
Qué hacer si te echan por mensaje de texto
Darío Lanzafame utilizó su cuenta de Instagram para aclarar qué pasos seguir cuando una empresa comunica un despido por mensaje, sin enviar el correspondiente telegrama formal. El especialista remarcó que el trabajador no debe aceptar ese tipo de desvinculación ni dejar de presentarse en su puesto, ya que hacerlo podría traerle perjuicios legales. Lanzafame señaló que los derechos laborales existen para ser respetados y que es esencial que cada empleado los conozca para reaccionar correctamente ante decisiones injustas: "No basta con un mensaje de WhatsApp que diga 'no vengas más'; si no te llegó un telegrama de despido a tu domicilio, lo que hay es un despido no formalizado".
En su explicación, el abogado aclaró que, ante una desvinculación comunicada solo por mensaje, lo primero que corresponde es enviar un telegrama solicitando que se precise cuál es la situación laboral. A partir de la respuesta del empleador, se podrá avanzar con el reclamo formal para exigir la indemnización correspondiente. "No te quedes esperando un despido que quizá nunca llegue, no dejes que te despidan por abandono de trabajo para no tener que pagarte ni un peso", cerró.