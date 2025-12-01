Cavallo pidió acelerar la reforma laboral de Milei, pero le advirtió por el dólar

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a meterse en el centro del debate económico al pedir por la aceleración del impacto de la reforma laboral y la situación del dólar en el programa económico. El exfuncionario señaló que, pese a los avances legislativos, persisten distorsiones en tasas de interés y en el tipo de cambio que, según advierte, deben frenar para poner fin al cepo cambiario y converger al bimonetarismo.

En una nueva publicación en su blog personal, Cavallo sostuvo que la clave para un programa sólido es alcanzar una inflación baja y permitir que precios fundamentales -como la tasa real de interés y el tipo de cambio real- surjan del equilibrio del mercado y no de "intervenciones oficiales". Para el exministro, las distorsiones generadas en ambos frentes están golpeando no solo la actividad económica, sino también las expectativas de inversión.

Según su análisis, las actuales tasas reales de interés “demasiado elevadas” provocaron un deterioro significativo en familias, empresas y entidades financieras. Cavallo remarcó el problema que representa un aumento de impagos y un quebranto generalizado en los balances bancarios, un síntoma que, asegura, debería encender alarmas sobre la continuidad del esquema vigente.

Las tasas altas no solo complican el financiamiento, advierte Cavallo, sino que refuerzan la “inercia inflacionaria”. Al elevar el costo de producción, obligan a los fabricantes a remarcar precios a un ritmo similar al costo del dinero, lo que funciona como un piso inflacionario difícil de quebrar. Este proceso, sostiene, termina desincentivando la inversión productiva y tensiona aún más la situación del dólar.

En este sentido, alertó también sobre los riesgos de un peso “inconvertible y sobrevaluado”, producto de un tipo de cambio real que —según afirma— no se encuentra en equilibrio. La combinación de cepo cambiario y tasas reales altas genera, en su visión, un dólar artificialmente atrasado, que estimula el gasto en turismo exterior y favorece importaciones que podrían ser sustituidas por producción local.

Reforma laboral: clave pero insuficiente

Cavallo reconoció que la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el avance de reformas estructurales -entre ellas la reforma laboral- representan pasos necesarios para sostener un sendero de crecimiento. Sin embargo, aclaró que su impacto no será inmediato en términos de actividad e inflación, a excepción del Presupuesto 2026, cuyo efecto podría sentirse en el corto plazo.

Para el exministro, la reforma laboral puede mejorar la competitividad y favorecer la creación de empleo de calidad, pero su verdadero potencial depende de que los precios relativos se reorganicen sin intervenciones que distorsionen el equilibrio esperado por los inversores.

Dólar: qué propone Cavallo

Como salida, Cavallo propuso eliminar el cepo de manera simultánea con una recomposición de reservas, acompañada de una decisión legislativa que prohíba reinstaurar restricciones de capital como las vigentes. Además, sugirió permitir el uso del dólar para todas las funciones del dinero, habilitando un sistema bimonetario similar al de Perú o Uruguay.

Con apoyo del FMI y del Tesoro de Estados Unidos, estimó que este esquema permitiría que el tipo de cambio encuentre un valor de equilibrio y que las tasas caigan drásticamente, dando lugar a una reducción significativa de la inflación antes de las elecciones de 2027.