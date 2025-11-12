El economista y ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei, quien lo elogió en varias oportunidades.

"Tenemos que avanzar hacia una reorganización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir", expresó Cavallo en una charla que dio durante un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde continuó: "La idea del anarcocapitalismo es una mala idea, ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar a ese sector estatal".

Sin embargo, contrastó: "Por otro lado, el sector privado sí tiene que ser realmente privado y tiene que funcionar según las reglas de los mercados en competencia en una economía abierta".

Las críticas a Milei por la falta de reservas

Además, Cavallo puso el foco en las reservas del Banco Central. "Es imposible pensar que puede funcionar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como ahora”, sostuvo el ex ministro de Economía del menemismo. "¿Quién le va a creer al ministro de Economía que va a asegurar el techo de la banda si no tiene divisas con las cuales intervenir?", preguntó.

También cuestionó otra de las propuestas de Milei, quien en campaña aseguró que buscaría dolarizar la economía de la Argentina. "No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado, sino en un sistema bimonetario que funcione sin restricciones y que permita el uso tanto del dólar como del peso”, apuntó Cavallo durante el discurso que dio en FIEL.

"Aunque estén Trump y Bessent detrás, la acumulación de reservas es ineludible. Ojalá el gobierno argentino no imite la política económica de Trump. Es un modo discrecional e inconducente para la Argentina", agregó, en referencia a la intervención del gobierno de los Estados Unidos en la economía argentina.