Se ve gratis en YouTube y tiene tres episodios: la miniserie original de la CONMEBOL Libertadores.

La CONMEBOL Libertadores lanzó una miniserie propia y decidió publicarla completa y de forma gratuita en YouTube. La producción, titulada De cero a fan, busca mostrar el torneo desde un costado distinto, más cotidiano y cercano, siguiendo a personas que nunca vivieron un partido desde la tribuna. Lejos de los relatos épicos y las imágenes solemnes, la serie apuesta por un registro simple, espontáneo y muy vinculado a lo que pasa antes, durante y después de un encuentro de Libertadores: la previa, las calles, las hinchadas y la reacción de quienes llegan por primera vez al estadio sin saber bien qué esperar.

Con capítulos cortos, de entre ocho y diez minutos, la propuesta apunta al público que consume contenido rápido, más ligado a las redes sociales y al formato “experiencia”. No intenta explicar la historia del torneo ni sus estadísticas, sino acompañar el camino de alguien que se acerca al fútbol desde cero.

¿De qué trata De cero a fan?

Cada episodio reúne a un hincha con un “no hincha”, es decir, alguien que nunca pisó un estadio o que no tiene vínculo con el fútbol. A partir de esa combinación, la serie sigue cómo viven la experiencia juntos: desde caminar por las calles rumbo al estadio hasta escuchar el ruido de la hinchada y sentir la tensión del partido.

La CONMEBOL Libertadores lanzó una serie original en YouTube.

Los anfitriones son Luli González, creadora de contenido argentina, y Lucas Cunha, comediante brasileño. Ellos acompañan ese proceso de descubrimiento con un tono relajado, sin explicaciones técnicas ni discursos. Además, participan figuras muy distintas entre sí, como Grego Rossello, Fran Gómez, Cachete Sierra, Stefano De Gregorio, Paparazzo Rubro Negro, Gabriela Martins, Daniel Braune y Felipe Donati, que aportan su mirada sobre lo que significa ser parte del ambiente de la Libertadores.

La serie muestra reacciones espontáneas, comentarios sueltos, momentos que podrían pasar desapercibidos y esa incomodidad inicial que se convierte en curiosidad. No busca convertir a nadie en fanático: apenas registra lo que ocurre cuando alguien se deja llevar por el clima del torneo.

¿Cómo ver De cero a fan?

Los episodios de De cero a fan están disponibles de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de la CONMEBOL Libertadores. También se publican fragmentos y versiones cortas en TikTok, pensadas para quienes consumen contenido desde el celular. Con tres capítulos ya online, se puede ver de corrido en menos de media hora y lo mejor de todo es que es atractiva tanto para quienes siguen la Libertadores como para quienes nunca la miraron.