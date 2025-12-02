Bombos del sorteo del Mundial 2026: qué equipos son cabeza de serie y por qué

Cómo se definen los bombos del mundial.

Falta muy poco para que comience el Mundial 2026 y ya se conocen cómo se organizarán los bombos en los que se definirá la conformación de cada grupo. Un mundial que presentará la particularidad de contar con mayor cantidad de equipos, al pasar de 32 a 48 selecciones. Algo que cambia un poco la estructura con la que se disputará esta competencia, que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México.

En ese sentido, se pasará de contar con 8 grupos a tener 12. Y habrá una fase más a disputarse a lo largo del mundial, al jugarse después de la primera ronda, la fase de 16avos de final, que se reestrena en este torneo. Esto permite contar con una cifra histórica de equipos, por lo que el certamen contará con algunos debutantes. Y habrá conjuntos con distintos objetivos y sueños, en función de sus jugadores e historia.

Qué equipos serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026

México.

Estados Unidos.

Canadá.

España (1°).

(1°). Argentina (2°).

(2°). Francia (3°).

(3°). Inglaterra (4°).

(4°). Brasil (5°).

(5°). Portugal (6°).

(6°). Países Bajos (7°).

(7°). Bélgica (8°).

(8°). Alemania (9°).

Por qué son cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026

En el caso de Canadá, Estados Unidos y México, se los designó en ese lugar por ser anfitriones. Por su parte, las demás nueve selecciones van a tener este privilegio por ser los que cuentan con mejor clasificación en el ranking FIFA. Sobre esto, vale aclarar que España y el vigente campeón del mundo Argentina no podrán enfrentarse hasta una hipotética final.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia, en tanto que las 12 selecciones que conformarán el Bombo 3 son Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

Habrá 12 selecciones cabeza de serie.

Cómo se realiza el sorteo del Mundial

El evento se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma Confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12). En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno. Esto es una costumbre que sucede desde hace varios Mundiales. A cada Seleccionado no le pueden tocar más de un país de la misma Confederación a excepción del Viejo Continente, que tendrá un máximo de dos representantes por zona.