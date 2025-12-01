Tristeza en el tenis: ganó la Copa Davis, Roland Garros y murió a los 92 años

Murió Nicola Pietrángeli, leyenda del tenis italiano.

El tenis mundial está de luto porque murió una de sus máximas glorias en la historia. Un campeón de Roland Garros y de la Copa Davis, entre otros torneos, falleció a los 92 años y causó un gran impacto en uno de los deportes más reconocidos a nivel global. El protagonista es nada menos que el italiano Nicola Pietrangeli.

El extenista fue el primero en la historia de su país en conquistar un Grand Slam, cuando se quedó con el Abierto de París (Francia) allá por 1959. Por si fuese poco, en la temporada siguiente también se quedó con el mismo trofeo. Más tarde, sumó dos títulos de Roma y un total de 48 trofeos individuales, transformándose así en uno de los hombres más ganadores de Italia a lo largo del tiempo.

Al margen de sus grandes logros dentro de la cancha, Nicola llevó a la consagración a Italia en la Copa Davis como capitán en 1976. De hecho, fue la primera "Ensaladera" que obtuvo su país. Como jugador, todavía ostenta el récord de 164 partidos disputados, lo que lo convirtió en el protagonista que más encuentro tuvo en el máximo certamen de países.

Pietrangeli también fue medallista en los Juegos del Mediterráneo de 1963 de tenis, donde venció al español Manolo Santana en la final de Nápoles, y llegó a las semifinales de Wimbledon. Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), expresó que con su partida el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y él, personalmente, a un amigo.

La FITP, al anunciar la noticia, destacó que "el tenis italiano llora a su ídolo". En los últimos tiempos, Pietrangeli enfrentó problemas de salud y la pérdida de su hijo Giorgio, quien falleció a los 59 años a causa de una grave enfermedad. Si bien Nicola aseguró públicamente que le había "ganado al cáncer", entre risas había afirmado que no pudo derrotar "a la vejez".

Nacido en Túnez el 11 de septiembre de 1933, de padre italiano y madre rusa, Pietrangeli se trasladó a Roma tras la expulsión de su familia de su país natal. En 1963, tras participar en el Abierto de la República en Buenos Aires, recorrió Argentina junto a Enrique Morea. También se vinculó con otras estrellas albicelestes de esta actividad como Eduardo "Tato" Soriano, Guillermo Vilas y José Luis "Batata" Clerc. En 2014, regresó a Argentina para presenciar una serie de Copa Davis entre Italia y el equipo local.

Ahora, hasta Rafael Nadal lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales oficiales. “Acabo de conocer la triste noticia de la marcha de un grande del tenis italiano y mundial. Mis más sentidas condolencias a toda su familia, su hijo Filippo y toda la familia del tenis italiano. DEP Nicola”, escribió "Rafa" en sus historias de Instagram.

