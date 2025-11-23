Argentina ya tiene rival para la Copa Davis 2026: quién será, cuándo juega y cuál será la sede

Argentina tiene rival confirmado para la Copa Davis 2026.

La Selección Argentina de tenis ya sabe cuál será su rival en la primera ronda de la Copa Davis 2026. En el sorteo realizado este domingo en la sala de prensa del Bologna Fiere, el combinado albiceleste quedó emparejado en los qualifiers con Corea del Sur, contrincante al que enfrentará en condición de visitante en la primera semana de febrero. En caso de obtener la clasificación a la siguiente instancia, se medirá contra el ganador del cruce entre Países Bajos e India.

'Los Halcones', que disputaron el Final 8 en la actual edición del certamen, quedaron eliminados en cuartos de final ante Alemania en una serie que tuvo un cierre de infarto. Tras la victoria de Tomás Etcheverry contra Jan-Lennard Struff por doble 7-6 (7-3;10-8) y la derrota de Francisco Cerúndolo contra Alexander Zverev, el punto decisivo se dirimió en el encuentro de dobles: Andrés Molteni y Horacio Zeballos jugaron frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz por el pase a semifinales. A pesar de imponerse en el primer set, la dupla argentina terminó perdiendo por 6-4, 4-6 y 7-6 en un increíble tie-break que finalizó 12 a 10 a favor de los teutones.

Por su parte, el cuadro asiático le ganó a Kazajistán 3 a 1 en septiembre por el Grupo Mundial I, un resultado que le aseguró su plaza en la competición para 2026. En ese triunfo, el equipo estuvo conformado por Hyeon Chung (366°), Sanhui Shin (374°), Soonwoo Kwon (481°), Uisung Park (242° en dobles) y Jisung Nam (168° en dobles); además, eligieron una superficie rápida (un factor que depende del que tenga la localía) en la ciudad de Chuncheon.

El descontento del capitán Javier Frana con el sorteo del cuadro de la Copa Davis 2026

Concluido el sorteo, Javier Frana, capitán de la Selección Argentina, expresó su desilusión con el hecho de tener que enfrentar a Corea del Sur en condición de visitante: "Con relación al sorteo, uno trata de aceptar lo que toca y no empezar a hacer conjeturas. Obviamente todos teníamos el deseo y las ganas de jugar de local, porque este año sentimos muchísimo el apoyo de la gente, la cercanía y la conexión con el público, incluso a la distancia".

"Esperemos poder tener una buena primera ronda. Más allá de la incomodidad del traslado y la distancia, de jugar lejos y de tener que sortear este primer desafío, después veremos cómo se dan las situaciones. Pero, como siempre digo, no es momento de ir más allá de lo inmediato. Hay que tratar de mentalizarse para afrontar este nuevo desafío, este nivel de incomodidad que es innegable, pero es lo que toca. Estaremos como siempre dando lo mejor que tenemos", agregó.

Cómo quedo el cuadro tras el sorteo de la Copa Davis 2026

España (1) obtiene el pase directo a la segunda ronda de qualifiers; Italia, por su parte, pasa directo al Final 8 al ser anfitrión y campeón defensor (obtuvo este mismo domingo el tricampeonato al vencer a los ibéricos).