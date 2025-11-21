Duro golpe para el tenis argentino: derrota en dobles y eliminación de la Copa Davis

Duro golpe para la Selección Argentina de tenis: cayó ante Alemania por 2 a 1 y quedó afuera de la Copa Davis.

El tenis argentino sufrió un duro golpe este jueves: la Selección perdió en el duelo definitorio de la serie contra Alemania y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Davis 2025. La dupla conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni luchó durante más de dos horas, pero finalmente cayó por 6-4, 4-6 y 7-6 contra Kevin Krawietz y Tim Puetz; los teutones se impusieron en un tie-break infartante por 12-10. De esta manera, el combinado europeo enfrentará a España en las semifinales del certamen.

La jornada había comenzado con el pie derecho para la 'Albiceleste' con el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff por doble 7-6 (7-3;10-8). Sin embargo, Francisco Cerúndolo no pudo meter al equipo entre los mejores cuatro tras perder ante Alexander Zverev, y Alemania se llevó también el duelo de dobles que le dio el pase a la siguiente ronda.

