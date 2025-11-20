Copa Davis: Etcheverry le dio el primer punto a Argentina ante Alemania

El equipo argentino de Copa Davis comenzó la serie ante Alemania de los cuartos de final del Final 8 con una gran victoria. Tomás Etcheverry, número 60° del ranking de la ATP, venció por doble 7-6 (7-3;10-8) a Jan-Lennard Struff en Bolonia, Italia, y puso en ventaja al elenco dirigido por Javier Frana.

En el primer set, el argentino y el alemán jugaron palo y palo, se quebraron el saque en una oportunidad y definieron definir en el tie-break. Allí, el argentino fue determinante y sacó una ventaja que la defendió hasta el final para llevarse la manga por 7-3, aprovechando su buena derecha desde el fondo de la cancha y los errores no forzados de su rival.

El set siguiente sería muy similar al inicial, con ambos bien plantados desde el fondo de la cancha y aprovechando las cortas devoluciones para luego atacar. Aunque Struff tuvo tres chances de quebrar el saque, Etcheverry respondió en los momentos de presión con fuertes servicios para llevar, otra vez, la historia al tie-break. En el game decisivo, Tomás sacó a relucir su personalidad y se llevó el partido por 10-8.

Cómo ver la Copa Davis en Argentina: en vivo, horario, tv y cómo ver on line

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports, ambos canales con cobertura completa del evento. Los hinchas que prefieran seguir la eliminatoria por internet podrán acceder mediante las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Todas estas opciones permitirán ver los partidos en vivo desde cualquier dispositivo con conexión.

El equipo argentino está integrado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni bajo la conducción del capitán Javier Frana. El plantel que viajó a Italia es el mismo que derrotó a Países Bajos en la fase clasificatoria de septiembre pasado. Argentina es el único representante no europeo en esta instancia final del torneo.

Argentina vs Alemania por la Copa Davis: horarios

13:00hs - Primer singles: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff - Ganó 7-6 - 7-6 el jugador argentino

15:30hs - Segundo singles: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev

17:30hs - Dobles: Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz

Horarios de Argentina. El dobles se jugará solo de ser necesario. Los partidos posteriores al primero pueden postergarse de acuerdo al desarrollo.