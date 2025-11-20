Quiénes son las figuras de Argentina en la Copa Davis: días y horarios contra Alemania

Quiénes son las figuras de Argentina en la Copa Davis: días y horarios de la serie

Argentina se medirá ante Alemania este jueves 20 de noviembre por los cuartos de final de la Copa Davis 2025, buscando un lugar en semifinales del viernes y sábado, lo que hará con varias figuras que representarán al país en el certamen internacional. Por supuesto, el elenco nacional mantiene viva la ilusión de volver a ser campeón tal como sucedió en 2016 de la mano de Juan Martín Del Potro como estrella. Claro que, los nombres y el formato cambiaron pero no el objetivo de levantar una vez más la famosa "Ensaladera de Plata" el domingo 23.

No antes de las 13 horas de nuestro país en el estadio BolognaFiere de dicha ciudad italiana tendrán lugar los primeros cruces de la instancia contra los alemanes. En principio serán dos partidos de singles, un dobles y, en caso de ser necesario, un desempate con otros dos encuentros ya que se definirá al mejor de tres. Será la undécima vez que se midan, en siete ganaron los argentinos y la última fue favorable para los teutones en 2019. Quiénes son los tenistas argentinos comandados por Javier Frana que eliminaron a Países Bajos y afrontarán este desafío para buscar un lugar en la siguiente fase donde esperará el triunfador de España vs. República Checa.

El equipo de Argentina que jugará el Final 8 de la Copa Davis contra Alemania

Francisco Cerúndolo

El número 21 del ranking ATP es el mejor ubicado de los argentinos que jugarán los singles contra Alemania y le tocará enfrentar a Alexander Zverev (actual número 3). Cosecha hasta el momento tres títulos en su carrera (Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024), es una de las esperanzas del equipo y fue fundamental en la serie contra Países Bajos venciendo en dos sets a Botic van de Zandschulp para el 2 a 0 parcial del elenco nacional.

Tomás Etcheverry

El nacido en La Plata ocupa el escalafón n°60 del ranking ATP y será quien en esta ocasión abra la serie contra Alemania enfrentando a Jan-Lennard Struff en el primer cruce. Con tres trofeos Challenger en singles y uno en dobles, el tenista de 26 años es otro de los que contribuyó en la victoria contra el seleccionado neerlandés en la fase previa venciendo a Jesper de Jong por un doble 6-4.

Francisco Comesaña

El marplatense, 61° del mundo, también es parte del elenco nacional que afrontará los cuartos de final de la Copa Davis y actualmente cuenta con una victoria contra la máxima figura de Alemania, Alexander Zverev. La misma la consiguió en el ATP 500 de Rio de Janeiro en 2025, sin embargo no será su rival en esta ocasión. Actualmente cuenta con varios títulos Challenger tanto en singles como en dobles.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni

La dupla que otorgó el pasaje a cuartos de final de la actual Copa Davis será quien protagonice el tercer cruce de la serie contra Kevin Krawietz y Tim Puetz. La misma contará con Zeballos, que viene de cosechar tanto el Roland Garros como el US Open de este año y el Masters 1000 de París junto al español Marcel Granollers. En cuanto al "Cebolla", es considerado uno de los mejores doblistas del mundo ocupando el quinto lugar en el ranking ATP (fue primero en 2024) y Molteni el 25, pero ocupó el séptimo escalafón en 2023.

Cómo ver la serie Argentina vs. Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis: hora y TV

La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y DSports, ambos canales con cobertura completa del evento. Los hinchas que prefieran seguir la eliminatoria por internet podrán acceder mediante las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Todas estas opciones permitirán ver los partidos en vivo desde cualquier dispositivo con conexión después de las 13 horas de nuestro país.

El Final 8 de la Copa Davis se disputa entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia. Las semifinales están programadas para el viernes 21 de noviembre a las 12 horas y el sábado 22 de noviembre a las 8 horas, mientras que la final será el domingo 23. Los ocho equipos participantes compiten por el título en un formato de eliminación directa sobre cancha dura y bajo techo.

Argentina vs. Alemania por la Copa Davis: horarios

13 h - Primer singles: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff

15:30 h - Segundo singles: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev

17:30 h - Dobles: Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz

Horarios de Argentina. El dobles se jugará solo de ser necesario. Los partidos posteriores al primero pueden postergarse de acuerdo al desarrollo.