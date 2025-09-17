El sorteo determinó que Argentina en la Copa Davis enfrentará a Alemania en el Final 8.

La Selección Argentina conoció a su rival en el Final 8 de la Copa Davis de tenis, después de lo que deparó el sorteo, con una noticia positiva y una negativa. El equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará nada menos que a Alemania, un país que tradicionalmente es potencia en este deporte pero cuya actualidad no se condice con su grandeza histórica. Se trata del único representante no europeo instalado entre los ocho mejores del máximo certamen internacional por equipos. Si bien Argentina perdió contra República Checa el sorteo para ser cabeza de serie, tuvo fortuna en cuanto al adversario, ya que le podría haber tocado uno más difícil en la previa.

Si bien todas las series se disputarán entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna (Italia), todo indica que los jugadores elegidos serán casi los mismos que derrotaron a Países Bajos por 3-1 como visitante en Groningen: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña como singlistas, en tanto que Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán los doblistas. De cualquier manera, no hay que descartar a otros representantes albicelestes que se encuentran en el top 100 del singles hoy en el ranking mundial de la ATP: Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante.

Los cruces del Final 8 de la Copa Davis 2025

Alemania vs. Argentina.

Italia vs. Austria.

Francia vs. Bélgica.

República Checa vs. España.

*Todos los enfrentamientos serán entre el martes 18 y el domingo 23 de noviembre en Bologna, Italia.

¿Cómo se juegan las finales de la Copa Davis?

Cada emparejamiento será al mejor de tres partidos (dos singles y un dobles), con los días exactos y horarios a definir todavía por la organización del campeonato. Los vencedores de cada llave chocarán en las semifinales, y los ganadores de ellas se verán las caras en la final.

Argentina, el único país no europeo en el Final 8 de la Copa Davis 2025

El equipo liderado por Frana derrotó cómodamente a Países Bajos por 3-1 de visitante, en Groningen, y se instaló en las finales de Bolonia (Italia), a disputarse entre el 18 y el 23 de noviembre próximos. Se trata del único Seleccionado que no es del Viejo Continente, ya que los otros clasificados son justamente el local Italia, España, Bélgica, Austria, Alemania, Francia y República Checa. La "Albiceleste" irá por la segunda Ensaladera de su historia, después de la que levantó en Croacia en el 2016 de la mano de Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín del Potro dentro de la cancha.

