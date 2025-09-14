El tenis argentino sigue imparable: 3 títulos hoy en un día en el mundo

Tres títulos en un día para el tenis argentino en el circuito de la ATP.

El tenis argentino sigue imparable en este 2025, a tal punto que acaba de sumar tres títulos en un solo día. Durante el glorioso domingo 14 de septiembre, se consagraron en sus respectivos Challengers los compatriotas Juan Manuel Cerúndolo (86° en el ranking mundial de la ATP), Thiago Tirante (116°) y Marco Trungelliti (150°). Se trata de una semana inolvidable, después de la gran victoria de Argentina en la Copa Davis por 3-1 frente a Países Bajos como visitante en Groningen, que lo depositó en el Final 8 a disputarse en Bologna (Italia).

En el primer turno, el hermano de Francisco Cerúndolo aplastó por 6-2 y 6-3 al chileno Alejandro Tabilo (125°) en la final de Guanzhou (China). Luego le tocó a Tirante, que derrotó al español Pablo Llamas Ruiz (284°) por 6-3 y 6-2 en Szczecin (Polonia). Por último, "Trunge" batió al croata Mili Poljičak (406°) por 6-1 y abandono en la definición en Târgu Mureș (Rumania).

Cerúndolo

"Juanma" pasó por encima a Tabilo en China, por lo que prolongó su gran semana a nivel juego para conseguir la primera estrella oficial sobre canchas duras. En apenas una hora y 20 minutos, acumuló el undécimo trofeo de Challengers en su trayectoria y subirá 14 posiciones en el escalafón mundial: pasará del 86° puesto al 72°. Cada vez mejor con su saque, el tenista de 23 años se perfila para meterse a mediano plazo entre los 50 mejores del planeta.

Tirante

Thiago Tirante, campeón otra vez en un Challenger de tenis.

El platense de 24 años no dejó dudas en la definición en Polonia y arrolló a Llamas Ruiz en apenas una hora y 21 minutos. El segundo máximo preclasificado de este certamen obtuvo su segundo campeonato de la temporada, luego del que logró como local en Córdoba allá por marzo pasado. Con la sexta conquista en este tipo de competiciones, pasará del 116° al 94° en el ranking, muy cerca de la 90° posición, que fue la mejor de su carrera en abril del 2024.

Trungelliti

Con el croata Poljičak visiblemente disminuido desde el plano físico, Marco aprovechó para imponerse por 6-1 en el parcial inicial. Luego, el balcánico directamente abandonó por sus dolencias y el santiagueño de 35 años levantó una nueva Copa en su extensa trayectoria.