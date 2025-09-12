Copa Davis 2025: sin Carlos Alcaraz, estos son todos los partidos de este fin de semana

Todos los partidos de la Copa Davis 2025 de este fin de semana

La Copa Davis 2025 vive uno de sus momentos más decisivos con las llaves de la segunda ronda de clasificación que se disputan durante este fin de semana. Siete eliminatorias definirán a los equipos que acompañarán a Italia en las finales de noviembre en Bolonia. Argentina se medirá ante Países Bajos en Groningen, mientras que España recibirá a Dinamarca en Marbella.

Este nuevo formato implementado en 2025 combina elementos del sistema tradicional con las innovaciones de los últimos años. Las eliminatorias se juegan bajo el esquema de local y visitante durante dos días consecutivos. Los equipos que logren la victoria asegurarán su lugar en el Final 8 que se disputará entre el 18 y 23 de noviembre en Italia.

La jornada del jueves comenzará temprano con el enfrentamiento entre Alemania y Japón desde las 6 de la mañana hora argentina. Los germanos buscarán aprovechar la localía para avanzar a la siguiente instancia del torneo. El duelo se presenta equilibrado considerando el nivel actual de ambas selecciones en el tenis mundial.

Argentina tendrá una de las pruebas más exigentes cuando enfrente a Países Bajos en territorio holandés. Tomás Etcheverry abrirá la serie ante Jesper De Jong, mientras que Francisco Cerúndolo se medirá con Botic Van de Zandschulp. El equipo dirigido por Guillermo Coria cuenta con Horacio Zeballos, quien llegará directamente desde Nueva York tras conquistar el US Open en dobles.

Las otras eliminatorias del jueves completarán el panorama con duelos de gran nivel. Hungría recibirá a Austria en un enfrentamiento europeo que promete paridad total entre ambos equipos. Por su parte, Croacia será local ante Francia en un duelo que reunirá jugadores de jerarquía internacional en ambos planteles.

El viernes presentará tres eliminatorias que cerrarán la programación de esta segunda ronda clasificatoria. España enfrentará a Dinamarca en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, con David Ferrer como capitán del equipo local. Australia recibirá a Bélgica en otro duelo matutino que comenzará muy temprano en horario argentino.

Estados Unidos cerrará la jornada cuando reciba a República Checa en el último enfrentamiento programado. Los norteamericanos confían en su equipo encabezado por Taylor Fritz y Ben Shelton para conseguir el pase a las finales italianas. La definición de estos siete cruces marcará el camino hacia la consagración en la competencia por equipos más prestigiosa del tenis mundial.

Partidos de Copa Davis 2025 (fecha de inicio)

12 de septiembre

Alemania vs Japón

Países Bajos vs Argentina

Hungría vs Austria

Croacia vs Francia

13 de septiembre

Australia vs Bélgica

Estados Unidos vs República Checa

España vs Dinamarca

Argentina vs Países Bajos: fechas y horarios

Viernes 12 de septiembre

9:00 hs: Tomás Etcheverry vs. Jesper de Jong (Single 1)

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp (Single 2)

Sábado 13 de septiembre

9:00 hs: Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek (Dobles)

A continuación (si es necesario): Francisco Cerúndolo vs. Jesper de Jong (Single 3)

A continuación (si es necesario): Tomás Etcheverry vs. Botic van de Zandschulp (Single 4)

Los horarios corresponden a la República Argentina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.