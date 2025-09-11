Quién es Brooks Nader, la novia de Carlos Alcaraz: las fotos y cómo se conocieron

Carlos Alcaraz fue vinculado sentimentalmente con Brooks Nader.

El tenista Carlos Alcaraz es hoy en día uno de los grandes dominadores que tiene el circuito masculino de este deporte. Campeón del último US Open, el español atraviesa quizás el momento de su carrera. Y con 22 años, aparece como el gran candidato a sostener el cetro tenístico mundial junto al italiano Jannik Sinner. Entre los dos, se dividieron este año los cuatro grand slam que se jugaron en el año, de los cuales "Carlitos" ganó Roland Garros y el citado Abierto de Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos meses Alcaraz no solo fue noticia por sus grandes rendimientos dentro de la cancha, sino también por su vida personal. En primera instancia, al vincularlo sentimentalmente con la tenista británica Emma Raducanu, quien fue a ver jugar al murciano en el torneo de Queens y disputaron juntos el dobles mixto del US Open. Pero al ser consultada sobre esos rumores dijo que son "solo buenos amigos". Ahora surgió otro nombre proveniente de Estados Unidos, que fue relacionada con el actual número 1 del mundo como su nueva novia. Se trata de la modelo Brooks Nader.

Quién es Brooks Nader, la novia de Carlos Alcaraz

Brooks Nader en la boda de Jeff Bezos.

Alcaraz estaría comenzando una relación amorosa con Brooks Nader, una modelo de 28 años de ascendencia libanesa. La joven nacida en el estado de Luisiana fue vinculada con el tenista español por su propia hermana, que dio indicios públicamente de lo que sería la pareja entre su familiar directo y uno de los atletas con mayor impacto en el mundo, ganador de seis grand slams.

Brooks Nader tiene 28 años y es modelo.

Nader acumula más de un millón de seguidores en redes sociales y desarrolló una carrera pública variada. Tras mudarse a Nueva York a los 19 años, Brooks logró reconocimiento en la industria, con apariciones frecuentes en revistas y programas de televisión de Estados Unidos. La modelo apareció como participante en el programa Dancing with the Stars y encabeza un reality titulado Love Thy Nader, un reality show en el que muestra su día a día junto a sus hermanas. Además, protagonizó múltiples eventos con famosos del mundo del deporte y fue parte de producciones de la revista Sport Illustrated.

Cómo se conocieron y qué se sabe de la relación de Alcaraz

Brooks Nader durante el US Open.

En cuanto a su pasado sentimental, Brooks Nader se casó en 2019 con William Haire y se separaron en mayo de 2024. Luego, se la vinculó a Constantino de Grecia en la boda de Olivia Culpo, aunque el vínculo no prosperó y al coreógrafo ruso Gleb Savchenko. Aunque la opción más controversial de los últimos tiempos con la que se relacionó a la influencer fue Sinner, el gran rival deportivo de Alcaraz. Algo que ella misma negó al señalar que en realidad había ido a ver a Alcaraz. Fue en el US Open donde se conocieron y ya estarían iniciando una relación.

