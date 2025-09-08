Impacto en el tenis por la decisión de Carlos Alcaraz tras ganar el US Open

El español, ahora número uno del mundo, dio una fuerte noticia apenas horas después de su consagración en suelo estadounidense.

Carlos Alcaraz tomó una drástica decisión acerca de su futuro apenas unas horas después de consagrarse campeón del US Open. El tenista español de 22 años, quien superó en la final del último Grand Slam del año al italiano Jannik Sinner y lo destronó como número uno del ranking ATP tras poco más de un año, se vio obligado a realizar un parate en la actividad debido al enorme desgaste físico y mental que arrastró en estas últimas semanas y se ausentará de una importante competencia.

Según informó Cadena SER, el murciano no será parte del equipo de España en la segunda ronda de la Copa Davis ante Dinamarca, instancia que se jugará entre el 12 y el 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Además de la reciente consagración en Flushing Meadows, competición en la que mostró su mejor versión (perdió apenas un set en los siete encuentros que jugó), se había llevado el título en el Masters de Cincinnati el pasado 18 de agosto; fue esta seguidilla de presentaciones la que provocó su cansancio. Tampoco formará parte su compañero Alejandro Davidovich Fokina (20°): de esta manera, la convocatoria del entrenador David Ferrer estará compuesta por Pablo Carreño Busta, Jaume Munar, Roberto Carballés, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Cuándo se jugará la segunda ronda de la Copa Davis 2025

El combinado español, que viene de eliminar a Suiza en la primera etapa, se enfrentará a Dinamarca el 13 y 14 de septiembre en Marbella sobre polvo de ladrillo. En el conjunto rival, la gran figura es Holger Rune, ex número 4 del mundo y actualmente undécimo en la clasificación (quedó insólitamente eliminado en su segundo duelo en el US Open ante el alemán Jan-Lennard Struff). El ganador de este cruce entrará al Final 8 que tendrá lugar en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre.

Sin Alcaraz ni Davidovich Fokina, sus dos mejores tenistas, España buscará la clasificación al Final 8 de la Copa Davis.

Todos los cruces de la segunda ronda de la Copa Davis 2025

Países Bajos (1) vs. Argentina (14).

(14). Australia (2) vs. Bélgica (13).

Hungría vs. Austria.

Alemania (4) vs. Japón.

Estados Unidos (5) vs. República Checa (10).

Dinamarca vs. España (9).

(9). Croacia (7) vs. Francia (8):

Cómo es el equipo de Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis 2025

El capitán Frana eligió a los siguientes compatriotas:

Singlistas: Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (71°).

Doblistas: Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

Gran parte de la delegación argentina emprenderá el camino rumbo a la ex Holanda el 7 de septiembre y contará con cuatro días de preparación para la serie que tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.