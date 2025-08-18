Durísimo revés para Sinner en Cincinnati: abandonó en la final frente a Carlos Alcaraz después de apenas 23 minutos.

La expectativa que causó una nueva final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas de la actualidad, en el Masters 1000 de Cincinnati se desvaneció sorpresivamente: tras un primer set catastrófico, el italiano decidió retirarse del partido. Con el marcador 5-0 en su contra y después de apenas 23 minutos sobre el cemento, el número uno del mundo tomó la determinación de no continuar: según trascendió, estuvo todo el día con fiebre. De esta manera, el español se consagró campeón del circuito estadounidense y obtuvo el sexto título en la temporada 2025.

Noticia en desarrollo...