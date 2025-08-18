EN VIVO
Jannik Sinner

Sorpresa en el Masters 1000 de Cincinatti: Jannik Sinner se bajó de la final y Alcaraz es campeón

Jannik Sinner abandonó sorpresivamente en la final del Masters 1000 de Cincinnati frente a Carlos Alcaraz. Qué pasó con el italiano número uno del ranking mundial.

18 de agosto, 2025 | 16.45

La expectativa que causó una nueva final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas de la actualidad, en el Masters 1000 de Cincinnati se desvaneció sorpresivamente: tras un primer set catastrófico, el italiano decidió retirarse del partido. Con el marcador 5-0 en su contra y después de apenas 23 minutos sobre el cemento, el número uno del mundo tomó la determinación de no continuar: según trascendió, estuvo todo el día con fiebre. De esta manera, el español se consagró campeón del circuito estadounidense y obtuvo el sexto título en la temporada 2025.

Noticia en desarrollo...

