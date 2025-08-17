El tierno mensaje de la hija de Guillermo Vilas por su cumpleaños número 73

Este 17 de agosto, Guillermo Vilas, la gran figura que revolucionó el tenis en Argentina, celebró sus 73 años. Aunque hace tiempo que vive en Montecarlo y mantiene un perfil bajo por problemas de salud, su familia se encarga de compartir fotos. En este caso fue su hija mayor, Andanin Vilas que le dedicó un cálido mensaje.

A través de redes sociales, Andanin le envió un mensaje muy tierno: “Happy birthday. I love you endlessly (Feliz cumpleaños. Te amo infinitamente)”. La publicación incluía una foto llena de ternura donde se los ve juntos leyendo una revista, capturando la intimidad de ese vínculo.

El estado de salud del extenista sigue siendo un misterio, ya que la familia optó por no revelar detalles sobre la enfermedad que atraviesa. Sin embargo, en julio de 2023, Andanin decidió abrir un poco su mundo en una entrevista por videochat. Allí contó: “Cada vez que me dicen: ‘Mandale un abrazo a tu papá’, yo le mando el abrazo a mi papá. Le digo: ‘Mirá, esta persona te manda un abrazo, lo conocí este día, a tal hora, te manda un fuerte beso’. Yo se los mando. A él le gusta eso, le gusta saber que sigue, que la gente piensa en él”.

Andanin, que nació en París y cumplirá 22 años en noviembre, vivió gran parte de su vida en Argentina. Para ella, su padre no es sólo una leyenda del deporte, sino también un verdadero superhéroe. De sus cuatro hijos con Phiang Phathu, Andanin es la que más se parece en carácter a Vilas. Sus hermanos son Lalindao (15 años), Intila (14) y Guillermo Jr. (8), quienes han ido creciendo en distintas partes del mundo, desde Miami hasta Mónaco.

Como cada 17 de agosto, las redes sociales se llenan de mensajes, fotos y videos que celebran a Vilas, un símbolo del deporte nacional. Pero sin dudas, los saludos más sentidos y conmovedores provienen de su círculo íntimo, quienes lo cuidan y protegen con profundo amor.