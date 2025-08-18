Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinatti

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner suma un nuevo capítulo en la final del Abierto de Cincinnati, que se jugará este lunes. Ambos tenistas aprovechan este torneo para afinar detalles antes del Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año.

En los últimos meses, estos dos jóvenes han protagonizado las finales más emocionantes de los grandes torneos. Alcaraz se impuso en Roland Garros tras un épico duelo a cinco sets, mientras que Sinner se tomó revancha en Wimbledon, ganando la final en cuatro parciales. El partido se podrá por ESPN y Disney Plus desde las 16 horas Argentina.

Jannik Sinner, actual número uno del mundo, llega con una impresionante racha de 26 victorias consecutivas en canchas duras. Su triunfo en Wimbledon cortó una mala racha frente a Alcaraz, que lo había superado en varios encuentros previos. Por su parte, Carlos Alcaraz, segundo en el ranking ATP, mantiene la ventaja en el historial con un marcador de 8-5 sobre el italiano. Ahora buscará un triunfo contundente en Cincinnati para llegar con confianza al US Open, donde Sinner defenderá el título conquistado el año pasado.

Este duelo no solo promete ser un espectáculo para los fanáticos del tenis, sino que también marcará el pulso de quién llega mejor preparado para la última gran batalla de la temporada en Nueva York.

Historial general

Jugaron 13 partidos oficiales .

Alcaraz lidera 8-5 .

En finales de torneos, el balance es 3-2 a favor de Alcaraz.

En Grand Slams