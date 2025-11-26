ARCA sumó un motivo por el cual te puede dar de baja del Monotributo

El nuevo motivo por el que ARCA te puede dar de baja del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó una nueva medida que afecta directamente a los Monotributistas y que puede ser motivo de la baja del sistema del régimen simplificado.

La medida se estableció a través de la Resolución General 5790/2025, y según la ex AFIP responde a la necesidad de optimizar los procesos de recaudación. Influye también en los autónomos y las trabajadoras de casas particulares.

La medida establece que en caso de que se den tres rechazos consecutivos del débito automático en cuenta, la entidad comunicará la situación al contribuyente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico.

Esto le permite al contribuyente contar con un período para regularizar el motivo que genera el rechazo. Un dato importante es que si llega a ocurrir un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión al débito automático será dada de baja y allí se deberá hacer el trámite de alta nuevamente en la entidad bancaria.

En ese sentido, ARCA comunicó: "En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos".

Cabe señalar que en caso de que el contribuyente no solucione el problema y la entidad recaudatoria no pueda acceder al pago mensual, comenzará a correr la deuda y si se acumulan 10 meses consecutivos, será dado de baja del régimen del Monotributo, lo cual trae serias complicaciones.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en noviembre del 2025

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.