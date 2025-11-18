El alerta de ARCA para los monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó una importante advertencia para los monotributistas respecto del pago correspondiente al mes de noviembre del 2025, lo cual afecta a todos los que están dentro del Régimen Simplificado.

En ese sentido, la ex AFIP adelantó la fecha del pago de este mes debido a los feriados nacionales. Cabe recordar que el viernes 21 será día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que es el jueves 20, pero que se corrió.

Por este motivo, ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre. La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en noviembre del 2025

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.