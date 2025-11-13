La nueva herramienta de ARCA.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre la renovación total de la herramienta digital "Mis Retenciones", con mejoras de diseño y nuevas funciones.

Es así que este servicio de la ex AFIP servirá para consultar si las retenciones sobre el salario por el Impuesto a las Ganancias están bien hechas y las percepciones sobre operaciones con dólares.

Los cambios en la herramienta de ARCA

Diseño renovado : se implementó una interfaz más moderna, intuitiva y ordenada, con mayor claridad visual en la distribución de menús y accesos rápidos..

: se implementó una interfaz más moderna, intuitiva y ordenada, con mayor claridad visual en la distribución de menús y accesos rápidos.. Contribuciones patronales : se añade la posibilidad de consultar el Código de impuesto 353 - RETENCIONES CONTRIB. SEG. SOCIAL, lo que amplía la cobertura de los datos disponibles en la plataforma sobre contribuciones patronales.

: se añade la posibilidad de consultar el Código de impuesto 353 - RETENCIONES CONTRIB. SEG. SOCIAL, lo que amplía la cobertura de los datos disponibles en la plataforma sobre contribuciones patronales. Visualización clara de totales: al realizar las consultas, el sistema ahora muestra el importe total de retenciones o percepciones sufridas en el período fiscal de forma destacada en la parte superior.

Estructura de opciones simplificada : al ingresar al servicio, los usuarios encuentran tres opciones principales:

: al ingresar al servicio, los usuarios encuentran tres opciones principales: Nueva consulta : para búsquedas personalizadas (por impuesto, CUIT del agente o rango de fechas). Permite exportar para aplicativos SIAP o en formato .CSV.

: para búsquedas personalizadas (por impuesto, CUIT del agente o rango de fechas). Permite exportar para aplicativos SIAP o en formato .CSV. Consultas predeterminadas : accesos rápidos y preconfigurados.

: accesos rápidos y preconfigurados. Consultas exportadas: para visualizar y descargar archivos generados previamente.

Desde ARCA destacan que la opción de Consultas Predeterminadas elimina la necesidad de realizar búsquedas complejas al simplificar el acceso a las retenciones y percepciones más comunes para el ciudadano promedio, como las retenciones del sueldo o las percepciones por dólar ahorro, tarjeta o turismo.

También recalcan la posibilidad de exportar los datos en formato CSV (además de SIAP) lo cual permite a los usuarios o a sus contadores manipular y analizar la información de manera más cómoda.

De esta manera, los contribuyentes podrán consultar sobre estas cuestiones:

Percepción de Impuesto a las Ganancias por compras en moneda extranjera del período fiscal en curso.

por compras en moneda extranjera del período fiscal en curso. Percepción de Impuesto sobre los Bienes Personales por compras en moneda extranjera del período fiscal en curso.

por compras en moneda extranjera del período fiscal en curso. Retención de Impuesto a las Ganancias efectuada por el empleador del período fiscal en curso.

efectuada por el empleador del período fiscal en curso. Retenciones por Contribuciones a la Seguridad Social.

También desde la ex AFIP señalan que al ver el total retenido de forma clara y accesible, la persona puede controlar rápidamente que el monto retenido por su empleador o agente de percepción coincida con la información que figura en su recibo de sueldo o en sus declaraciones juradas.