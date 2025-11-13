La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre la renovación total de la herramienta digital "Mis Retenciones", con mejoras de diseño y nuevas funciones.
Es así que este servicio de la ex AFIP servirá para consultar si las retenciones sobre el salario por el Impuesto a las Ganancias están bien hechas y las percepciones sobre operaciones con dólares.
Los cambios en la herramienta de ARCA
- Diseño renovado: se implementó una interfaz más moderna, intuitiva y ordenada, con mayor claridad visual en la distribución de menús y accesos rápidos..
- Contribuciones patronales: se añade la posibilidad de consultar el Código de impuesto 353 - RETENCIONES CONTRIB. SEG. SOCIAL, lo que amplía la cobertura de los datos disponibles en la plataforma sobre contribuciones patronales.
- Visualización clara de totales: al realizar las consultas, el sistema ahora muestra el importe total de retenciones o percepciones sufridas en el período fiscal de forma destacada en la parte superior.
- Estructura de opciones simplificada: al ingresar al servicio, los usuarios encuentran tres opciones principales:
- Nueva consulta: para búsquedas personalizadas (por impuesto, CUIT del agente o rango de fechas). Permite exportar para aplicativos SIAP o en formato .CSV.
- Consultas predeterminadas: accesos rápidos y preconfigurados.
- Consultas exportadas: para visualizar y descargar archivos generados previamente.
Desde ARCA destacan que la opción de Consultas Predeterminadas elimina la necesidad de realizar búsquedas complejas al simplificar el acceso a las retenciones y percepciones más comunes para el ciudadano promedio, como las retenciones del sueldo o las percepciones por dólar ahorro, tarjeta o turismo.
También recalcan la posibilidad de exportar los datos en formato CSV (además de SIAP) lo cual permite a los usuarios o a sus contadores manipular y analizar la información de manera más cómoda.
De esta manera, los contribuyentes podrán consultar sobre estas cuestiones:
- Percepción de Impuesto a las Ganancias por compras en moneda extranjera del período fiscal en curso.
- Percepción de Impuesto sobre los Bienes Personales por compras en moneda extranjera del período fiscal en curso.
- Retención de Impuesto a las Ganancias efectuada por el empleador del período fiscal en curso.
- Retenciones por Contribuciones a la Seguridad Social.
También desde la ex AFIP señalan que al ver el total retenido de forma clara y accesible, la persona puede controlar rápidamente que el monto retenido por su empleador o agente de percepción coincida con la información que figura en su recibo de sueldo o en sus declaraciones juradas.