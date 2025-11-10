ARCA subastará bicicletas mountain bike desde $50.000

Cómo participar del remate de bicicletas de ARCA.

Quienes sean fanáticos de las bicicletas o quieran comenzar a practicar el ciclismo, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) les ofrece una oportunidad única, ya que subastará mountain bike a precios accesibles.

Son rodados que fueron secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA) y que tendrán un valor desde los 50 mil pesos. La medida quedó oficializada a través de la Disposición 78/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Las bicicletas serán rematadas en su condición actual, sin modificaciones ni reparaciones previas, y que los interesados podrán consultar el listado completo de modelos y precios base antes de la fecha del evento.

La subasta se realizará a través del Banco Ciudad en la plataforma digital de la entidad bancaria. Hay que entrar en la página https://subastas.bancociudad.com.ar/ y allí se podrá ver los términos y condiciones, junto con el catálogo completo de las bicicletas y demás mercaderías incluidas en el anexo de la disposición.

"La venta total de las mercaderías en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación, y bajo modalidad electrónica, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican", detallaron desde ARCA.

Cuándo se realizará la subasta de bicicletas de ARCA

La ex AFIP llevará adelante el remate de bicicletas mountain bike el 20 de noviembre de 2025. El lote principal está compuesto por bicicletas de montaña de distintas marcas y modelos, muchas de ellas de gama media y alta, que fueron incautadas por irregularidades en su ingreso al país.

El sistema electrónico permite seguir en línea las ofertas y realizar pujas desde cualquier dispositivo con conexión a internet, garantizando transparencia y trazabilidad en el proceso.

Cómo participar del remate de ARCA

Para ser parte de la subasta hay que seguir los siguientes pasos:

Registrarse como usuario en el portal de autogestión de la entidad bancaria.

Suscribirse a la subasta específica antes de la fecha límite, que suele ser uno o dos días antes del evento.

En algunos casos, se solicita una transferencia en concepto de caución para validar la participación.

Una vez confirmada la habilitación, los usuarios podrán ofertar en tiempo real durante el desarrollo del remate.

La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad, sin necesidad de ser cliente de la entidad.

Son más de 20 bicicletas que se destacan por su diseño robusto para terrenos irregulares, que incluye cuadros resistentes, neumáticos anchos con tacos y sistemas de suspensión (delantera o doble) para absorber impactos.