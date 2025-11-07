ARCA rematará distintos artículos tecnológicos.

Para todos los amantes de la tecnología, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará artículos tecnológicos como Playstations, Joysticks, televisores y parlantes a precios bajos.

Esto será durante noviembre y lo confirmó la ex AFIP a través de la Disposición 29/2025, publicada en el Boletín Oficial. Se trata de productos fueron secuestrados en la Aduana de Concepción del Uruguay en la Provincia de Entre Ríos y van a ser subastados a través de Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta subasta de ARCA se realizará el 13 de noviembre de 2025 entre las 11 y las 12 horas, de manera online en la página del Banco Ciudad. Hay que crear un usuario completar un formulario con sus datos personales y validar la cuenta mediante correo electrónico y ya con eso se puede participar.

Cuando desde la entidad habiliten el usuario, ya se podrá ver el catálogo completo, la descripción de todos los lotes disponibles, las fichas técnicas e imágenes de los productos, los precios y las condiciones de la entrega en caso de ganar el remate.

Todo el proceso se realiza de manera digital donde será posible realizar ofertas en tiempo real durante la jornada del remate. Al finalizar la subasta, quienes resulten ganadores serán contactados por el Banco de la Ciudad para coordinar el pago y la entrega de los artículos adjudicados.

Qué artículos subastará ARCA

En total se subastarán casi 3.000 artículos, todos incautados por la aduana. Entre ellos se encuentran consolas Playstation 3 y 4, joysticks originales, parlantes bluetooth, cámaras digitales y accesorios informáticos.

También habrá otros tipos dispositivos, como adaptadores Chromecast, Apple TV, impresoras, memorias USB, estéreos para autos y equipos de alta demanda.

Los lotes estarán divididos por tipo de producto y se podrán consultar previamente con fotografías, descripciones detalladas y precios base que en algunos casos serán de menos de 100 mil pesos. En algunos casos, el sistema puede requerir un depósito de garantía o caución, que se reintegra una vez finalizado el proceso si no se realiza ninguna compra.

Entre los productos más destacados figuran:

Nueve parlantes de distintas marcas: desde $ 15.000

Tres cámaras de fotos instantáneas Fujifilm: desde $ 15.000

Cuatro juegos de parlantes Pioneer: desde $ 20.000

30 parlantes JBL: desde $ 35.000

13 amplificadores Soundigital: $ 30.000

21 amplificadores Stetsom: $ 40.000

25 artículos de marca Sony (Incluye Playstation 3 y 4): $ 96.000

3434 dispositivos de almacenamiento: $ 264.000

Equipo de audio portátil LongStar (sin caja): $ 15.000

Autoestéreos varios: $ 40.551

21 portarretratos digitales: $ 15.000

Equipos varios: $ 80.513