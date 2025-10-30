ARCA: estos contribuyentes no pagarán el monotributo en lo que resta del 2025

Estos monotributistas no pagarán la cuota en este 2025.

El monotributo es una herramienta que fue creciendo a medida que cae el empleo formal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó una medida para aliviar la carga tributaria de ciertos contribuyentes.

Estos monotributistas tendrán bonificada la cuota mensual siempre y cuando cumplan con requisitos específicos. El objetivo de la ex AFIP es la transparencia fiscal ante un tipo particular de transacciones.

Los requisitos para no pagar el monotributo

Para calificar a esta exención, los monotributistas deben estar inscriptos en el Régimen Simplificado de Monotributo y tener hasta dos inmuebles en alquiler.

Además, no pueden estar registrados en otras actividades diferentes dentro del Monotributo y tienen que tener los contratos de alquiler debidamente registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Los monotributistas tampoco deben superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo. En caso de no cumplir con estos criterios, deberán seguir pagando impuestos según su categoría.

Cuánto hay que abonar de monotributo en octubre:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Las escalas actuales del Monotributo.