El límite de ARCA para compras en Temu y SHEIN en octubre 2025

Los límites de ARCA para las compras en Temu y Shein.

En los últimos meses crecieron exponencialmente las compras internacionales en sitios como Shein y Temu. Sin embargo, existen controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a tener en cuenta antes de realizar compras en China.

La ex AFIP estableció que los envíos tienen que cumplir con determinadas condiciones y es algo clave ya que si los paquetes no son aprobados por la aduana no pueden ser entregados a los compradores.



Desde el organismo comunicaron que el nuevo límite por envío en compras internacionales es de USD 3.000 y una serie de normas que deben cumplir los paquetes para ser entregados:

Peso máximo de 50 kg por envío.

por envío. Hasta 3 unidades del mismo producto por paquete.

del mismo producto por paquete. Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.

Esto es importante ya que hace que los envíos sean más rápidos y los compradores no tengan problemas para recibir los productos. Las plataformas como Shein y Temu ofrecen envíos gratis en muchas de las compras pero cuando se excede el límite impuesto por ARCA el organismo solicitará trámites adicionales para la entrega del producto.

Cabe señalar que independientemente de la plataforma, las compras internacionales pasan por la Aduana y hay que completar un formulario para que no sea retenido.

Para ello hay que ingresar con el CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y hacer la declaración del envío, informando qué compraste y su valor.

En algunos casos, el sistema te pedirá pagar una tasa o impuesto de importación antes de que el paquete pueda ser liberado. Además, una vez recibido el producto, hay que volver a ingresar al mismo portal y confirmar que fue recibido el envío dentro de los 30 días corridos.

Desde la ex AFIP recordaron que esto es importante ya que en caso de no hacerlo, el organismo puede bloquear nuevos envíos hasta que se regularice la situación.

Es importante estar al tanto de las normas de la ex AFIP para que los envíos no queden retenidos en la aduana.

Shein o Temu: cuál es mejor para hacer comprar en Argentina

Las dos plataformas ofrecen múltiples productos a precios muy económicos. Sin embargo, se diferencia en varias características. La principal distinción entre ambos es que Shein se enfoca en la venta de indumentaria y accesorios de moda, mientras que Temu ofrece una amplia variedad de artículos, desde objetos de decoración o guardado para el hogar, indumentaria, juguetes y hasta electrodomésticos.

Además, Shein controla la producción de su propia ropa. Funciona como una marca de moda rápida (fast fashion), con diseños propios y una cadena de suministro optimizada para lanzar tendencias rápidamente.

Por su parte, Temu actúa más como intermediario. Es un marketplace que conecta fabricantes (principalmente chinos) con compradores. Similar a AliExpress, pero con una estrategia agresiva de precios bajos y envíos gratuitos.