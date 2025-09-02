Paso a paso, cómo comprar en Shein

En el último tiempo Shein se convirtió en una de las plataformas de compras online más elegidas por los argentinos. Con precios competitivos, un catálogo que se renueva constantemente y la posibilidad de acceder a productos internacionales sin moverse de casa, la marca china de moda y estilo de vida logró consolidarse como una alternativa frente a la oferta local.

Hoy en día, comprar en Shein desde Argentina es un trámite relativamente sencillo, siempre y cuando se tengan en cuenta los pasos básicos y las normas aduaneras vigentes. En primer lugar, hay que entrar al sitio web oficial o descargar la aplicación en el celular. Una vez allí, el usuario puede navegar entre categorías, aplicar filtros por talle, color o precio y elegir los productos que desee.

Cada prenda viene con una herramienta llamada “Comprueba mi talla”, que facilita la elección según las medidas personales. Tras seleccionar lo que se quiere, basta con agregarlo al carrito y avanzar a la opción “Salir de forma segura”. En ese momento, es necesario iniciar sesión o crear una cuenta nueva.

Formas de pago en Shein

El siguiente paso es completar los datos de envío y definir el método de pago. Shein acepta tarjetas de crédito internacionales, PayPal y, en ocasiones, alternativas en moneda local. También es posible sumar cupones o puntos acumulados para abaratar la compra. Una vez confirmado el pedido, la preparación suele demorar entre uno y tres días, mientras que la entrega en Argentina puede tardar entre tres semanas y un mes.

Hay que contemplar la normativa aduanera para las compras internacionales.

En cuanto a los costos, si la compra supera cierto monto (estimado en torno a los $56.000 según el tipo de cambio), el envío puede salir gratis. De lo contrario, ronda los $35.000. Además, hay que contemplar la normativa aduanera: las compras internacionales tributan un 50% sobre el valor que exceda el tope permitido para envíos personales. El seguimiento del paquete se puede hacer tanto desde la aplicación de Shein como a través del Correo Argentino, una vez que ingresa al país.

