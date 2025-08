La aclaración de ARCA sobre las compras en Shein.

En las últimas horas, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió a hacer una importante aclaración respecto de las compras en la plataforma Shein, que permite traer productos de China a precios muy bajos.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recalcó que no es cierto que bloqueará las compras de la tienda internacional si no se cumple con un supuesto nuevo requisito.

"La noticia que está circulando es falsa, el proceso sigue igual. No se generó ningún requisito adicional en materia de control para este tipo de envíos", aclararon desde ARCA a través de su cuenta de X.

Cuáles son los requisitos de ARCA para las compras en Shein

Los envíos deberán estar conformados por hasta 3 unidades de la misma especie.

No podrán superar los 50 kg por paquete.

Deben estar valuados en un importe inferior o igual a 3.000 dólares por envío.

Los productos ingresados al país no podrán tener fin comercial.

Además, cabe señalar que, según la normativa de la ex AFIP, los envíos con un valor FOB de hasta 400 dólares estarán exentos del derecho de importación y del pago de la tasa de estadística y en caso de que lo excedan el impuesto al valor agregado e impuestos internos deberán abonarse sobre el excedente.