ARCA modificó la lista de electrodomésticos que se pueden traer del exterior: los nuevos productos permitidos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la lista de electrodomésticos que se pueden traer del exterior para uso personal por parte de personas que viajaron a otros países. Se trata de una ampliación que incluye productos que antes estaban prohibidos.

A partir de una resolución publicada por la Dirección General de Aduanas, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca.

Anteriormente quienes retornaban al país no podía pasar por la aduana estufas, cocinas, microondas, calefones, heladeras, aires acondicionados, hornos eléctricos, ni campanas extractoras.

Sin embargo, el Ministerio de Desregulación informó que la normativa anterior equiparaba a los electrodomésticos de gran porte con bienes no permitidos por razones de seguridad, tales como armas o estupefacientes.

A partir de ahora se puede ingresar un electrodoméstico de línea blanca por persona por año cumpliendo una serie de requisitos:

Los interesados deberán realizar un trámite obligatorio en línea a través del micrositio "Viajeros" de ARCA, donde deberán completar el formulario OM2153-A.

La persona tiene que identificar su producto, detallar su uso personal, y aceptar las condiciones del nuevo régimen.

El sistema genera una liquidación de impuestos que incluye un código QR para abonar los tributos correspondientes. Solo con el pago efectivo se habilita la importación del bien.

Un dato importante es que este nuevo esquema no permite el uso del cupo libre de tributos, sino que la importación del electrodoméstico queda sujeta al pago de aranceles conforme al régimen general y no se puede acumular con otros beneficios tributarios.

Qué nuevos electrodomésticos permite traer ARCA del exterior:

Heladeras

Aires acondicionados

Microondas

Hornos eléctricos

Congeladores

Calefones

Termotanques

Cocinas

Estufas

Campanas extractoras

Desde el Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger sostuvieron que este cambio es para reducir la burocracia en trámites para ciudadanos que realicen compras personales en el exterior, así como eliminar lo que se describió como una "zona gris" en la normativa aduanera, que impedía formalizar el ingreso de ciertos bienes sin base técnica clara.

El nuevo esquema que anunció ARCA mantiene el control de la Dirección General de Aduanas sobre la documentación y la trazabilidad del producto, motivo por el cual todo bien ingresado por esta vía deberá ser declarado, y podrá ser revisado en los puntos de control que tiene el organismo. Además, se contempla la intervención de otros organismos de fiscalización si el producto requiere alguna verificación técnica específica.

El insólito mensaje de Sturzenegger para anunciar la medida

"MAS FACILIDAD PARA IMPORTAR ELECTRODOMÉSTICOS. Hoy te voy a contar una historia algo cómica (aunque otros la clasificarían de grotesca). Como se sabe, los argentinos cuando viajan pueden traer cosas en tanto no sean metralletas y bazucas, drogas, arqueología o productos para fines comerciales. Pues he aquí, que, entre los prohibidos, -es decir equipados en peligrosidad con las metralletas y un kilo de cocaína- estaban los electrodomésticos de línea blanca", arrancó el ministro desregulador de Milei.

"'The Refrigerator', una película de 1991, narra la historia de una pareja que se muda a un departamento donde había una heladera... asesina. Quizás esto haya motivado la norma (o quizás, más plausiblemente, algún productor local buscó una protección a costa del pueblo argentino). Esta anomalía ha sido eliminada y desaparece esta prohibición. Abajo la pantalla de aduana como lucía ayer y como luce hoy. El cambio se ejecuta con la resolución IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA con firma de Andrés Velis, director general de Aduanas. Gracias Andrés por acercarnos un paso más (y todo paso cuenta) en el objetivo de libertad económica que pregona nuestro presidente @JMilei", cerró.

