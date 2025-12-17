En la misma semana en la que Javier Milei presentó en el Congreso la reforma laboral y mientras busca derogar las leyes de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, el Gobierno Nacional volvió a insistir con su pulseada sobre la AFA. Esta vez el Ministerio de Justicia indicó que se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga a través de la IGJ a "a dar explicaciones por sus cuentas" y, de esta manera, vuelve a dar otro paso en el sentido de un operativo distracción tal cual reveló, por ejemplo, el periodista Luis Majul en su programa de los domingos por la noche.

Desde que inició su Gobierno, Javier Milei trazó una misma estrategia: atacar a sectores que tiene una mala imagen en la sociedad, avanzar contra ellos mezclando temas, tratar de vulnerar las causas nobles que esos sectores defienden y, finalmente, poner su agenda privilegiando a sectores privados empresariales. Así creció. En el fútbol, desde ya, no fue la excepción. Si bien quiso instalar el debate de las Sociedades Anónimas Deportivas, su falta de pericia y la fortaleza de los clubes de socios se lo negaron. Sin embargo, se abrió una situación que escaló y que se sumó a las desprolijidades de los incomprensibles torneos del fútbol argentino. Más allá de lo que puede suceder con la Asociación del Fútbol Argentino en si y, principalmente, con los dirigentes de la AFA, lo cierto es que un error no forzado le abrió al Gobierno Nacional una excusa para apuntalar un tema distinto en la opinión pública.



Desde que la Asociación del Fútbol Argentino le entregó de manera arbitraria un título a Rosario Central y, luego, obligó a los jugadores del club de su principal rival político en el fútbol argentino a hacerle un "pasillo" a los jugadores rosarinos, el Gobierno Nacional tomó esa excusa como un pase al punto del penal. Con solo patear fuerte y al medio metió un gol para su estrategia mediática. Sin embargo, no solo quedó en el ámbito deportivo sino que lo cruzó. La opacidad que manejan tanto Chiqui Tapia y Pablo Toviggino con respecto a sus finanzas le entregó un show mediático en medio del debate de una reforma laboral que busca destruir derechos laborales y exprimir, aún más, a cada laburante argentino.



Fue el propio Luis Majul que en su programa del 15 de diciembre en La Nación + anticipó la jugada del Gobierno Nacional. En el comentario inicial de su programa contó que, justamente, esta semana iba a ver "más allanamientos, más autos, más imágenes". Incluso aseguró que la IGJ iba a intimar a la Asociación del Fútbol Argentino para que muestre sus balances, también que iban a presentar un veedor para que vea las cuentas de AFA, pero que no significaría directamente una intervención por los problemas que eso le podría traer al seleccionado argentino. También sumó que esta semana "iban a conocerse más archivos y más cosas". Pues, felicitaciones por la primicia. Pasó todo eso. Otro festejo, quizás, para el público de Estudiantes de La Plata, ya que más allá del título, suelen gustar de los goles de jugada preparada en el laboratorio. Centro desde la derecha, al medio del área y gol. Jugada más anticipada que esa (en los dos casos) no hubo.





A menos de un año del Mundial en Estados Unidos, el terror finalmente es cometer un error no forzado. De hecho, por eso la búsqueda de "un veedor" en la Asociación del Fútbol Argentino a través de la IGJ. No obstante, fuentes consultadas por El Destape aseguran que se vuelve a generar un problema de competencia, ya que desde hace un tiempo la AFA cambió su sede a Provincia de Buenos Aires, con lo cual posiblemente esa situación se judicialice. En este punto, por otro lado, se suma otra situación. Es la primera vez en 8 años que la IGJ intima a la AFA para que presente estos balances, en las anteriores siete oportunidades, nunca hubo un pedido o un reclamo. Si bien parece necesario seguir de cerca lo que pasa en la Asociación del Fútbol Argentino, no deja de llamar la atención que aparezca en el momento en el que se define el futuro laboral de millones de argentinos que también, desde ya, son fanáticos del fútbol. Las jugadas preparadas son así.