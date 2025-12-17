El conmovedor video de un perro que intentó salvar a su dueño del tiroteo en Bondi Beach

El conmovedor video de un perro que protegió a su dueño durante el ataque a Bondi Beach.

Bondi Beach fue escenario de un brutal tiroteo que dejó un saldo de 15 muertos y decenas de víctimas el pasado domingo en Australia. En medio del caos y el dolor salió a la luz un video de un hombre que estuvo a escasos metros del presunto atacante junto a su perro, quien se quedó a su lado haciendo guardia.

La historia se hizo viral porque un usuario la registró y la subió a redes sociales, mostrando el acto de valentía del perro, un boyero de Berna que permaneció solo junto al cuerpo de su dueño, mientras se desataba el terror en la playa. En una de las secuencias se puede ver al animal ladrando de forma desesperada, mientras decenas de personas huyen y se tiran al suelo para resguardarse de los disparos.

Las imágenes muestran al perro a pocos metros de donde se encontraba el presunto atancante, Sajid Akram (50), sin moverse de donde estaba el cuerpo de su dueño, una de las 15 víctimas asesinadas en el tiroteo. El video se viralizó y Anne-Marie Curry, fundadora de Arthur and Co. Pet Detectives, una organización de protección animal, pudo iniciar una acción para que el perro pudiera volver a la familia.

Qué pasó con el perro que intentó salvar a su dueño del tiroteo

Según recogió The Sun, el boyero de Berna pudo ser rescatado tras un trabajo de vecinos y organizaciones comunitarias y fue devuelto a la familia del hombre que murió. El valiente animal quedó al resguardo de la esposa de la víctima, cuya identidad no fue dada a conocer.