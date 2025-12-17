Cómo saber si tu WhatsApp está abierto en dispositivos extraños en 8 pasos

WhatsApp muestra el listado completo de computadoras, tablets o navegadores que tienen acceso a la cuenta.

La posibilidad de que un tercero acceda a tus chats de WhatsApp es una de las principales amenazas a la seguridad digital hoy. Por eso, la app de mensajería incorporó herramientas clave para que cualquier usuario pueda detectar dispositivos desconocidos vinculados a su cuenta y cerrar sesiones sospechosas en pocos pasos. Revisar esta información de forma periódica puede evitar robos de datos, estafas y suplantaciones de identidad.

Desde el menú de Ajustes, al ingresar en Dispositivos vinculados, WhatsApp muestra el listado completo de computadoras, tablets o navegadores que tienen acceso a la cuenta. Si aparece un equipo que no reconocés, solo hay que seleccionarlo y tocar Cerrar sesión para bloquearlo de inmediato. Es una acción simple, pero fundamental para resguardar mensajes, fotos, videos y archivos personales.

Revisar los dispositivos vinculados: qué pasa si Whatsapp queda abierto en uno ajeno

Controlar los dispositivos conectados no solo sirve para detectar accesos extraños. También permite cerrar sesiones que quedaron abiertas en una computadora ajena o en un equipo viejo, algo habitual y riesgoso. Además, es una forma efectiva de detectar intentos de intrusión a tiempo y reforzar la seguridad activando funciones como la verificación en dos pasos.

WhatsApp aclara que los dispositivos vinculados —como WhatsApp Web, Windows, Mac, iPad u otros equipos— no pueden funcionar como dispositivo principal. El celular sigue siendo el eje de la cuenta. Aun así, la app permite que estos dispositivos funcionen sin que el teléfono esté conectado a internet, aunque con una condición clave: si el celular no se usa durante más de 14 días, todos los dispositivos vinculados se desconectan automáticamente.

Si un equipo extraño permanece vinculado, el riesgo aumenta con el tiempo. No solo se expone información personal, sino también datos sensibles que pueden derivar en fraudes o estafas. Cuanto antes se detecte y se cierre la sesión, más fácil será mantener el control total de la cuenta y evitar problemas mayores.

Cómo saber si tu WhatsApp está abierto en otro dispositivo, paso a paso