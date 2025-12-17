Global Game Jam 2026: cómo anotarse y todo lo que hay que saber

Durante días, equipos multidisciplinarios crean un videojuego desde cero a partir de un tema secreto.

La Global Game Jam 2025 vuelve a la UADE y ya tiene inscripciones abiertas. Se trata del evento de creación de videojuegos más grande del mundo, que reúne en simultáneo a miles de desarrolladores en más de 100 países. Durante varios días, equipos multidisciplinarios crean un videojuego desde cero a partir de un tema secreto que se revela poco antes del inicio. En Argentina, la sede será nuevamente la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de UADE, que recibirá la iniciativa por sexto año consecutivo.

La edición 2025 se realizará bajo una modalidad híbrida, con fuerte foco en lo presencial. Las actividades se desarrollarán principalmente en los UADE Labs y el Aula Magna, dentro del espacio UADE Xperience. A diferencia de otros encuentros del sector, la Global Game Jam no es una competencia: el objetivo es aprender, experimentar y colaborar en un entorno real de producción, ideal para sumar experiencia concreta y ampliar el portafolio profesional.

Qué es la Global Game Jam

La Global Game Jam (GGJ) es un evento colaborativo donde, en tiempo limitado, los participantes trabajan en equipos para desarrollar un videojuego completo. No hay ganadores ni perdedores: el valor está en el proceso creativo, el trabajo en grupo y el aprendizaje intensivo.

El evento está abierto a distintos perfiles vinculados al desarrollo digital y creativo:

Estudiantes de UADE (Videojuegos, Informática, Multimedia y carreras afines).

Prospects interesados en conocer la universidad y sus carreras.

Participantes externos apasionados por el desarrollo de videojuegos.

Mayores de 18 años (o de 16 a 17 con autorización).

Por qué sumarse a la GGJ 2026

Participar de la Global Game Jam ofrece múltiples beneficios:

Vivir una experiencia global única.

Crear un videojuego real en equipo.

Desarrollar habilidades técnicas y creativas.

Ampliar la red de contactos en la industria.

Aprender y divertirse en un entorno colaborativo.

Fechas, modalidad y contacto

Las actividades comenzarán el miércoles 28 de enero de 2026 con un Kick Off presencial en el Aula Magna de UADE y finalizarán el lunes 2 de febrero, con la presentación de los proyectos. Habrá jornadas presenciales de trabajo y un cierre remoto de los desarrollos.

Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Para más información, se puede escribir a fain@uade.edu.ar o comunicarse por WhatsApp al 11 6812-6529.