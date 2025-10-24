ARENA PRO GAMING CLUB: cómo es el nuevo club gamer en CABA

El ambiente está diseñado para disfrutar del juego con comodidad.

Inspirado en las últimas tendencias globales y en la energía de la comunidad gamer local, Arena Pro Gaming Club abrió sus puertas en el corazón de Buenos Aires con una propuesta que combina el gaming competitivo, el confort y la experiencia social. Ubicado en el piso 3 del VR Arena, frente al Abasto Shopping, este nuevo espacio de 350 metros cuadrados representa una inversión de 200.000 dólares y apunta a convertirse en el punto de encuentro favorito para gamers, streamers y equipos de eSports.

El proyecto está liderado por los creadores de VR Arena —Ilinur, Eugenio y Nina Gilmizyanova—, quienes ya habían revolucionado la escena del entretenimiento tecnológico con el parque de realidad virtual más grande del país, inaugurado en noviembre de 2024. Tras el éxito del primer centro y su reciente expansión, ahora buscan llevar el concepto gamer a otro nivel: un club premium que combina tecnología de punta, comunidad y confort.

Qué es el Arena Pro Gaming Club

Arena Pro sigue el modelo de los clubes de gaming más modernos de Asia y Europa, adaptado al estilo argentino. Cada estación cuenta con equipamiento profesional:

Procesadores: AMD Ryzen 7 7800X3D

Placas gráficas: NVIDIA RTX 4070 SUPER

Memoria: 32 GB DDR5

Monitores: 310 Hz

Además, el ambiente está diseñado para disfrutar del juego con comodidad: zonas lounge, iluminación ambiental, áreas de descanso y un diseño moderno que invita a quedarse.

Una experiencia gamer completa

“Queríamos traer a Buenos Aires un concepto que ya es tendencia mundial: espacios donde los gamers puedan jugar, competir y compartir, todo en un entorno cómodo y cuidado”, explica Nina Gilmizyanova, cofundadora y gerente de Marketing. Según Nina, el nuevo paradigma del gaming se centra en experiencias sociales, inmersivas y personalizadas, donde la comunidad tiene un papel central.

Con más de 80 títulos disponibles, entre shooters, MOBA, RPG, simuladores y cooperativos, el club ofrece opciones para todos los gustos. También cuenta con una zona de streaming y creación de contenido, equipada con cabinas insonorizadas, sonido profesional y software de grabación optimizado para streamers y creadores.

Ilinur, Eugenio y Nina Gilmizyanova, los creadores del proyecto.

Un nuevo punto de encuentro para gamers

En un contexto global donde los clubes gamer se consolidan como centros culturales, Arena Pro llega para marcar tendencia en la región. No se trata solo de jugar, sino de vivir el gaming como un plan social: compartir estrategias, celebrar victorias o simplemente pasar la tarde con amigos.

Más que un club, Arena Pro Gaming Club es un nuevo espacio de comunidad, que redefine la forma de divertirse en Buenos Aires y posiciona al país en el mapa del entretenimiento tecnológico de nivel internacional.