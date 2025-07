Milei se enojó con Sturzenegger por sus dichos y en Casa Rosada adelantan que veta todo

En medio de las dudas sobre los futuros vetos a las leyes aprobadas en el Congreso, estalló una interna entre Javier Milei y Federico Sturzenegger. El ministro que ya no tiene ninguna función en el Gobierno dijo en una entrevista televisiva que el Presidente podría vetar las normas aprobadas de aumentos a jubilados, moratoria y discapacidad pero no así los proyectos de los gobernadores, como el de ATN, que ya tienen media sanción. En Casa Rosada salieron a cruzarlo y hay bronca.

"Yo le diría al Presidente que no vete la ley de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)", dijo Sturzenegger en LN+ en la noche del domingo en referencia al proyecto de los gobernadores que fue aprobado en el Senado la semana pasada. Según el ministro, "esto resolvería la discusión de si la Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no".

En Balcarce 50 tuvieron que desmentir esa versión, lo cruzaron con bronca y ratificaron que Milei va a vetar todo, incluso las leyes de los mandatarios provinciales. "Fue apresurado lo de Sturzenegger, estuvo mal. El proyecto de los gobernadores tiene media sanción, no está aprobado. Es una conversación del futuro, falta mucho para esa discusión. No entendimos la lógica de lo que planteó", expresó ante El Destape ofuscado un funcionario en los pasillos de Rosada.

Desde el 8 de julio que Sturzenegger no tiene más funciones en el Gobierno. Sigue siendo el titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pero sin tareas a partir del final de las facultades delegadas. Su única labor hoy es dar entrevistas en medios.

Milei también se calentó con el "Coloso" (así lo llama el Presidente). Salió con una serie de retuits el mandatario a dejar en claro que veta todo y no está a favor de la postura del ministro.

Una fuente de Casa Rosada refuerza la idea de Milei en sus tuits: "Se veta todo lo que está sancionado en el Congreso. Todo". Ahora arranca la carrera por sostener los vetos de Milei en el Congreso. El poroteo ya arrancó en el Gobierno y hay diferentes cuentas, cruces y números según cada despacho. Los libertarios consultados coinciden que "no es imposible" pese a tener a los 23 gobernadores y el alcalde porteño en contra. "Estas tres leyes salieron con 142 votos a favor (en referencia a jubilaciones, moratoria y discapacidad). Lo bueno es que ahora no necesitamos 87 héroes. Supongamos que le vaya mejor a la oposición, cosa que es poco probable, necesitamos entonces 72 ó 73 para rechazarla. Tenemos los nuestros, que son 38, sumamos al PRO, al MID, no estamos tan lejos. No es inalcanzable", se ilusionan ante El Destape. Otras fuentes dicen que "nos faltan cuatro diputados y estamos".

Milei por ahora va a fondo. No se va a sentar con los gobernadores. Y tampoco dio grandes directivas de que hay que negociar. Por ahora Guillermo Francos no recibió esa orden pese a que sigue en diálogo constante con los mandatarios. El jefe de Gabinete puede llegar a cruzarse con algunos de ellos este jueves en La Rural en un encuentro que está intentando armar Nicolás Pino (presidente de la SRA y amigo del Presidente). No más que eso.

El jefe de Estado se junta este martes a las 10 de la mañana en La Rural con el sector del agro. Puede ser un prólogo de la cita del jueves entre el Gobierno y los mandatarios provinciales en ese mismo lugar. Igualmente, en la Casa Rosada ya se atajan: "Si se llega a dar ese encuentro no es reunión por nada, ni leyes ni acuerdos. Es solo compartir espacio y tiempo".