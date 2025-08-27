Los videos de compras en Shein se volvieron virales y cada vez más personas se suman a la moda de adquirir productos en esta plataforma china. Influencers y usuarios comparten sus experiencias, destacando los precios muy bajos, el envío gratuito y la amplia variedad de productos que ofrece la app.

Además, estas tiendas locales ofrecen atención personalizada y facilitan cambios y devoluciones, algo que no siempre es sencillo con compras internacionales. Así, la moda rápida y accesible se adapta mejor a las necesidades del consumidor argentino.

Sin embargo, un punto débil que muchos señalan es la demora en la entrega: los pedidos pueden tardar más de 30 días en llegar, además de que existen restricciones en cuanto al monto y la cantidad de compras permitidas.

Para quienes buscan una opción más rápida sin resignar precios competitivos, existe una alternativa local que gana terreno: una página argentina que vende todo tipo de productos a precios accesibles y con entregas en apenas unos días. Se trata de Avellaneda a un Toque, una plataforma que ya es reconocida por muchos, aunque algunos prefieren visitar sus locales físicos antes de animarse a comprar online.

Cómo comprar en Avellaneda a un Toque

En esta web podés descubrir los distintos comercios de la zona de Avellaneda con precios muy atractivos. Una de las tiendas destacadas es MAW Urban, especializada en ropa femenina y las últimas tendencias.

Probamos hacer una compra en MAW Urban para comparar con Shein y la diferencia fue notable: la tienda ofrece conjuntos sastreros, ropa deportiva, bodys y buzos oversize, entre otros, con envíos que se realizan al día siguiente de la compra y llegan en un máximo de 4 días.

Además, al igual que Shein, en la página de MAW Urban podés encontrar las medidas exactas de cada prenda, lo que facilita elegir el talle correcto y evitar devoluciones.

Otra opción popular en la plataforma es Avellaneda Store, que se especializa en ropa para salir con precios que arrancan en $3.000 y un mínimo de compra de $40.000. Ofrecen envío a todo el país, aunque también podés retirar el pedido directamente en el local.

Entre sus prendas más vendidas se encuentran los bodys de lycra, que están disponibles por apenas $8.000, ideales para salir de fiesta durante todo el año sin gastar una fortuna.

Por último, AUDAZ Moda se destaca con ropa femenina elegante y moderna, con diseños actuales y una atención personalizada que compite directamente con Shein en cuanto a precio y estilo.

Con estas alternativas locales, cada vez más personas eligen comprar en tiendas argentinas que ofrecen moda a precios bajos y con la tranquilidad de recibir sus pedidos en pocos días, sin tener que esperar semanas ni meses.