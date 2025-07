Shein: el paso clave que exige ARCA para recibir la compra

El cambio de ARCA sobre las compras en Shein.

En los últimos meses crecieron las compras en la plataforma Shein que permite traer productos de China a precios muy bajos, pero lo que muchos no saben o tienen dudas al respecto es que hay un procedimiento que te pide la la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Dependiendo de la empresa que realice la entrega de las compras en la plataforma china, puede ser necesario completar algunos pasos adicionales en la página web de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

ARCA pedirá una confirmación adicional cada vez que el paquete de Shein sea transportado por Correo Argentino. Para ello, el usuario deberá ingresar la página web oficial del ente con CUIT y Clave Fiscal y luego entrar al servicio “Envíos Postales Internacionales” para dejar asentado que se recibió la compra.

Hay 30 días para realizar este paso una vez recibido el envió de Shein. En caso de no hacerlo, la ex AFIP no permitirá recibir nuevos envíos hasta que no se justifique el último.

ARCA solicita que se confirmen las compras en Shein que llegan por Correo Argentino.

ARCA modificó la lista de electrodomésticos que se pueden traer del exterior: los nuevos productos permitidos

ARCA modificó la lista de electrodomésticos que se pueden traer del exterior para uso personal por parte de personas que viajaron a otros países. Se trata de una ampliación que incluye productos que antes estaban prohibidos. A partir de una resolución publicada por la Dirección General de Aduanas, la ex AFIP habilitó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca.

Anteriormente quienes retornaban al país no podía pasar por la aduana estufas, cocinas, microondas, calefones, heladeras, aires acondicionados, hornos eléctricos, ni campanas extractoras.

Sin embargo, el Ministerio de Desregulación informó que la normativa anterior equiparaba a los electrodomésticos de gran porte con bienes no permitidos por razones de seguridad, tales como armas o estupefacientes.

Qué nuevos electrodomésticos permite traer ARCA del exterior:

Heladeras

Aires acondicionados

Microondas

Hornos eléctricos

Congeladores

Calefones

Termotanques

Cocinas

Estufas

Campanas extractoras

A partir de ahora se puede ingresar un electrodoméstico de línea blanca por persona por año cumpliendo una serie de requisitos: