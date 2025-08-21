Lujo silencioso: así es el corte de pelo elegante y corto para mujer que es tendencia este 2025.

Existe un corte de pelo para mujer que además de ser corto, es muy elegante y proyecta una imagen de lujo silencioso. Se trata de un corte de pelo minimalista y que va a ser tendencia este 2025 y 2026. Celebridades como Gigi Hadid, Hailey Bieber y Esha Gupta ya lo están luciendo y se espera que para el año siguiente sea la gran tendencia en cortes femeninos.

Si ya te aburriste del pelo largo o querés innovar, pero no estás segura de qué tipo de pelo corto te gustaría, estas fotos te pueden inspirar. Se trata de un estilo de corte llamado Curved Bob, por arriba de los hombros y con las puntas hacia adentro o hacia afuera.

Corte de pelo Curved Bob en tendencia para 2025 y 2026.

Da un look de los años 60 mezclado con el 2000, explica Davontae Washington, estilista de celebridades, en diálogo con Real Simple. “Se llama Curved porque el perímetro no es completamente recto; tiene esa forma suave de C que enmarca el rostro y hace que el corte se sienta sofisticado. Pensalo como el primo coqueto y de alto mantenimiento del clásico bob”, sostiene.

"Figuras de alto perfil e influencers también están luciendo este look, incluyendo a Selena Gomez, Gigi Hadid y Hailey Bieber”, señala Lindsay Worthen, estilista y educadora de belleza en Ogle School. Además, es muy fácil de mantener y podés pedir este corte en cualquier peluquería, simplemente llevando una foto de referencia.

Cómo pedir un corte curved bob

Los expertos aconsejan pedir un corte de pelo con el largo justo a la altura del mentón o un poco más abajo. Para las puntas, lo mejor es peinarlas con un secador de pelo y cepillo, ya sea que te gusten hacia adentro o hacia afuera. Necesitás visitar la peluquería cada cuatro a ocho semanas para un retoque, aconseja Worthen: “Si querés espaciar más los cortes, pedí capas suaves que ayuden a reducir el mantenimiento”.

Para peinarlo, usá secador y cepillo redondo. “Secá el pelo de forma rápida hasta que esté un 80% seco. Una vez que esté casi listo, dividí el cabello comenzando desde la nuca y usá un cepillo redondo para crear volumen y doblar las puntas hacia adentro. Cada sección debe ser del mismo ancho que el cepillo. Además, usá un cepillo redondo más grande para conseguir el máximo volumen o curvatura en el cabello”, indica la experta.