Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 15 al domingo 21 de diciembre 2025

Si estás buscando recomendaciones para armar tu maratón semanal en Netflix, esta guía que te presentamos tiene de varios géneros: aventuras épicas, comedias navideñas, historias íntimas y thrillers que te mantendrán pegado a la pantalla. Desde clásicos modernos hasta estrenos que están dando que hablar, acá tenés lo mejor para disfrutar de una de las mejores plataformas en el streaming.

El llamado salvaje. Basada en el clásico de Jack London, esta aventura dramática sigue a Buck, un perro que es arrancado de su hogar y llevado a las implacables tierras de Alaska durante la fiebre del oro. En su viaje, Buck aprende sobre la supervivencia, la lealtad y la amistad junto a un hombre solitario.

Olé. Con un toque de humor y corazón, Olé es perfecta para los amantes de las comedias animadas. Con personajes entrañables y situaciones que combinan risa y reflexiones sobre la rivalidad y el trabajo en equipo, esta película es un pase seguro para una tarde ligera.

Jay Kelly. Del aclamado director Noah Baumbach, esta producción sigue al carismático actor Jay Kelly en un viaje personal lleno de humor y profundidad emocional. A través de encuentros y reencuentros, la película explora cómo las decisiones pasadas moldean nuestro presente y futuro.

Un robo muy navideño. Una película navideña que se volvió número uno en más de 70 países. La historia mezcla romance y travesuras: dos empleados frustrados planean robar un centro comercial en Nochebuena, pero quizás terminen robándose algo más importante… los corazones mutuos.