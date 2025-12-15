Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 15 al domingo 21 de diciembre 2025

Si estás buscando recomendaciones para armar tu maratón semanal en Netflix, esta guía que te presentamos tiene de varios géneros: aventuras épicas, comedias navideñas, historias íntimas y thrillers que te mantendrán pegado a la pantalla. Desde clásicos modernos hasta estrenos que están dando que hablar, acá tenés lo mejor para disfrutar de una de las mejores plataformas en el streaming.
Películas recomendadas en Netflix
El llamado salvaje. Basada en el clásico de Jack London, esta aventura dramática sigue a Buck, un perro que es arrancado de su hogar y llevado a las implacables tierras de Alaska durante la fiebre del oro. En su viaje, Buck aprende sobre la supervivencia, la lealtad y la amistad junto a un hombre solitario.
Olé. Con un toque de humor y corazón, Olé es perfecta para los amantes de las comedias animadas. Con personajes entrañables y situaciones que combinan risa y reflexiones sobre la rivalidad y el trabajo en equipo, esta película es un pase seguro para una tarde ligera.
Jay Kelly. Del aclamado director Noah Baumbach, esta producción sigue al carismático actor Jay Kelly en un viaje personal lleno de humor y profundidad emocional. A través de encuentros y reencuentros, la película explora cómo las decisiones pasadas moldean nuestro presente y futuro.
Un robo muy navideño. Una película navideña que se volvió número uno en más de 70 países. La historia mezcla romance y travesuras: dos empleados frustrados planean robar un centro comercial en Nochebuena, pero quizás terminen robándose algo más importante… los corazones mutuos.
En sueños. Una propuesta onírica que invita a perderse en un mundo donde los límites entre realidad y fantasía se desdibujan, mientras dos niños sueñan con aventuras. Ideal para quienes buscan algo emotivo, visualmente sugerente y que deje una sensación de reflexión al terminar.
Series recomendadas en Netflix
Los abandonados. Ambientada en el siglo XIX en Estados Unidos, esta serie entrelaza las vidas de dos familias muy distintas en clase socioeconómica, en medio de traiciones, amores imposibles y oscuros secretos. Una épica histórica con intriga y emoción garantizadas.
La bestia en mí. Un título que mezcla drama y suspenso con exploraciones psicológicas intensas. Historias personales entrelazadas con temas de redención y oscuridad interior hacen que esta serie sea adictiva desde el primer capítulo.
El último samurái en pie. Ubicada a inicios de la era Meiji, esta serie de acción y época sigue a un exsamurái que debe luchar en un juego mortal para salvar a su gente y enfrentar sus propios demonios. Violenta, visualmente impactante y con un protagonista inolvidable.
Envidiosa. Drama romántico con tintes de comedia sobre Vicky, una mujer que tras una ruptura devastadora se embarca en un viaje de autodescubrimiento, amor y celos. Una opción ideal para quienes disfrutan historias con humor, corazón y personajes complejos.
El cuco de cristal. Basada en el thriller de Javier Castillo, esta serie limitada mezcla misterio, desapariciones sin resolver y secretos familiares cuando una médica busca al donante de su corazón tras un trasplante, descubriendo una red de enigmas en un pueblo remoto.