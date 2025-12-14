José Antonio Kast le mandó un mensaje a Milei tras votar.

En el marco del balotaje presidencial en Chile, José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, afirmó que conoce al presidente Javier Milei y en caso de llegar a la presidencia sostuvo que van "a tener las mejores relaciones con Argentina". En paralelo, Kast insistió en su diagnóstico sobre la situación interna del país: “El país se cae a pedazos".

El candidato se mostró confiado en sus posibilidades al llegar al Colegio Ana María Mogas, en Paine y aseguró: “Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total”, aunque aclaró inmediatamente “en caso de que salga electo”.

Minutos más tarde, al ser consultado por la prensa sobre la relación con Argentina, Kast remarcó: “Con Argentina vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei”. Con esta declaración, el candidato del Partido Republicano buscó subrayar un vínculo personal con el mandatario argentino y enviar una señal de sintonía política hacia la región.

“Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos”, afirmó y agregó que “creo que se han ido dando situaciones, que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se le va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú, y con Argentina vamos a tratar de generar las mejores relaciones”.

La relación de Kast, el candidato de Chile con Javier Milei

En este marco, se refirió puntualmente a su relación con Milei y destacó que se conocen. “Yo conozco al presidente Milei, conozco a muchos de los parlamentarios que trabajan con el presidente Milei”, señaló. Respecto a los contactos directos entre ambos, Kast reveló que ya existió una conversación tras pasar a la segunda vuelta presidencial, instancia en la que se abordaron proyecciones comunes entre ambos países.

En paralelo, Kast insistió en su diagnóstico sobre la situación interna del país: “El país se cae a pedazos”, repitió en varias oportunidades, y reforzó su discurso de mano dura y contra los inmigrantes.

Los chilenos acudían el domingo a votar en una segunda vuelta electoral presidencial que se estima llevaría al país al giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura militar, que terminó en 1990. Hay unos 15,6 millones de votantes convocados a las urnas, que cerrarán a las 18.00 hora local (2100 GMT) y los resultados preliminares se esperan para poco después. El balotaje enfrentará a José Antonio Kast, del Partido Republicano de extrema derecha que él fundó, contra Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista.