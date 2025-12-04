El tanque navideño de Netflix: lidera el ranking de lo más visto en 70 países

La película mezcla espíritu festivo, comedia romántica y crimen.

Netflix estrenó en noviembre uno de sus tanques de fin de año que mezcla espíritu festivo, comedia romántica y crimen: "Un robo muy navideño".

La producción, dirigida por Michael Fimognari y protagonizada por Olivia Holt (Sophie) y Connor Swindells (Nick), se centra en las aventuras ocurridas en un lujoso gran almacén de Londres, justo en vísperas de Nochebuena, donde dos almas perdidas deciden unir fuerzas para intentar un robo tan ambicioso como desesperado.

Con un 67% de aprobación en Rotten Tomatoes, "Un robo muy navideño" lidera el ranking de las películas más vistas en 70 países.

¿De qué se trata Un robo muy navideño?

"Un robo muy navideño" cuenta la historia de Sophie, quien sobrevive con trabajos mal pagos mientras se ocupa del tratamiento médico de su madre enferma. Con habilidades de ladrona ocasional, roba un collar caro a un cliente desagradable y lo esconde en la bóveda del almacén como si fuera mercancía en stock. Es allí donde Nick, un técnico despedido que instaló el sistema de seguridad del local, descubre no sólo sus movimientos, sino también una vieja injusticia: él mismo fue encarcelado tras ser falsamente acusado de un robo en la tienda.

Presionada por las deudas médicas y la necesidad de ayudar a su madre, la protagonista termina convencida por su cómplice para ejecutar un robo mayor: vaciar la caja fuerte personal del dueño de los almacenes, un hombre corrupto y codicioso interpretado por Peter Serafinowicz. Lo que comienza como un plan para conseguir dinero, termina mutando en un escenario donde la desconfianza, las revelaciones personales y una inesperada atracción entre ambos complican la misión.

"'Un robo muy navideño' es una película de aventuras policiacas convertida en comedia romántica, tiene justo lo suficiente para darle una ventaja sobre sus pares más anémicas”, destacó The Guardian.

Ficha técnica de Un robo muy navideño