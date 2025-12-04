Residentes del Posadas reclamaron por falta de pago y que se cumpla la Ley de Emergencia

Residentes del Hospital Posadas reclamaron la implementación urgente de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica y de las Residencias Nacionales, junto con medidas concretas para regularizar sus condiciones laborales y salariales. En las últimas horas, lanzaron un comunicado donde exigieron la regularización de salarios, becas y cronogramas de pago en el marco de la normativa que fue promulgada en octubre de este año. A su vez, apuntaron que muchos trabajadores no cobraron y otros cobraron menos.

En el texto difundido tras una asamblea, las y los residentes del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas solicitaron a la Dirección Ejecutiva del hospital y al Ministerio de Salud de la Nación la regularización inmediata de sus condiciones laborales y formativas, “en un contexto marcado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo y los cambios recientes en el sistema de residencias médicas”. El reclamo se enmarca en la sanción de la Ley 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica y de las Residencias Nacionales, promulgada en octubre de 2025, que declara la emergencia por un año y establece la obligación del Estado de destinar fondos urgentes para mejorar la atención pediátrica y garantizar mejores condiciones laborales para el personal de salud.

El reclamo de los médicos del Hospital Posadas: uno por uno

En este sentido, los residentes exigieron la implementación inmediata de la normativa, cumpliendo lo estipulado en el artículo 3 inciso b) y el artículo 10, que contemplan la actualización salarial acorde a la inflación y la recuperación del salario real perdido desde noviembre de 2023.

Asimismo, reclamaron la regularización de la beca ministerial, con plazos de acreditación claros y sostenidos y la fijación de un cronograma estable de pagos, tanto de sueldos como de bonos. Otro punto central fue la necesidad de una aplicación homogénea y oportuna de todas las actualizaciones salariales, independientemente de la modalidad contractual.

Los residentes advirtieron que está en peligro su sustento, su formación y la tarea asistencial que cumplen dentro del sistema público de salud. “La falta de previsibilidad y los retrasos ponen en riesgo nuestro sustento, nuestra formación y nuestra tarea asistencial dentro del sistema público de salud”, apuntaron a través del comunicado al que accedió El Destape. Además, detallaron que muchos trabajadores no cobraron y otros cobraron menos.

En tanto reafirmaron su compromiso con la asistencia, la docencia y el trabajo cotidiano en el hospital, pero reclamaron medidas concretas para garantizar la seguridad laboral, tras los hechos de violencia sufridos recientemente por una trabajadora y residente de la institución.

Los trabajadores de la salud también expresaron su disposición a participar en instancias de diálogo y mesas de trabajo, aunque subrayaron que las soluciones deben ser urgentes para evitar un mayor deterioro de las condiciones de quienes sostienen la atención en uno de los hospitales de referencia del país.

“Exigimos medidas concretas para garantizar la seguridad laboral, tras los hechos de violencia sufridos recientemente por una trabajadora y residente de la institución”, cerraron.