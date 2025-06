Trabajadores del Posadas ponen en jaque a Nación: amenazan con paro y movilización

El Hospital Posadas, al borde del conflicto con Nación.

En medio del conflicto de médicos residentes del Hospital Garrahan, crece la tensión entre el Ministerio de Salud y diversos hospitales públicos a nivel nacional. Poco a poco, mientras todos miran hacia Pichincha 1890, la situación escala cada vez más en el Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas de Morón donde más de 600 residentes mantienen una mesa de diálogo con las autoridades del establecimiento, con el objetivo de conseguir mejoras en los salarios. Lo que aseguran desde el Posadas es que los sueldos dependen únicamente del Ministerio de Salud de la Nación. "Vamos a esperar hasta el lunes, si no hay respuesta, el martes pararemos", confirmaron a El Destape.

"Todavía no hay respuesta del ministerio y como el empleador es el mismo que el del Garrahan, la situación es similar. Rige también para otros hospitales, como El Cruce y el Hospital Nacional Sommer. Nosotros, la semana pasada, empezamos el diálogo con las autoridades del hospital. Hoy tenemos el mismo salario que los trabajadores del Garrahan, aunque sin ningún bono", expresaron desde el Posadas a este medio. "El hospital, por más que quiera dialogar, no es el que nos paga el sueldo; sino el ministerio. La carta ya entró y seguimos sin respuesta... Hace más de un año que estamos esperando los aumentos que prometen", añadieron.

El comunicado de los trabajadores del Posadas.

Desde el Posadas aseguran que el reclamo lo vienen realizando "hace mucho tiempo" pero explicaron a este portal que se dejaron de tomar medidas de fuerza "por las amenazas de despidos y descuentos". En esa línea, sostienen que están "priorizando mantener todo el diálogo que se pueda" con el establecimiento sanitario. "Del ministerio, nada. Ni del Ministerio de Salud, ni de Capital Humano... Ya no da para más", sumaron. A su vez, las y los residentes aseguran que existen aumentos del 1% sobre los sueldos pero "te lo pagan retroactivo, cuatro meses después".

En esa línea, las y los residentes señalaron a El Destape que esperarán hasta el próximo lunes 9 de junio por una respuesta del Ministerio de Salud de la Nación que no llega desde hace un año. "Nos comprometimos a generar los canales de diálogo", apuntaron. En el medio, no hubo nada: ni bono, ni comunicación ni aumento. Si la situación se mantiene así, "el martes pararemos y nos sumaremos a más medidas de fuerzas con el Garrahan, el Bonaparte" tanto en la ciudad como también en la provincia de Buenos Aires, advirtieron.

"El hospital nuestro también nos quiso callar con bonos, el año pasado nos sacaron un bono que cobrábamos cada tres meses. De 70 mil pesos. Ahora lo quieren volver a iniciar, pero eso no tiene nada que ver con el sueldo. Si no contestan, el martes hay paro con movilización sin guardias", apuntaron. Y cerraron: "A esta altura, lo único que les importa es la mala prensa y no las necesidades de salud de la gente. Es muy triste".

Mientras todos los residentes del territorio nacional atraviesan esta compleja situación, en el Garrahan definieron continuar con la huelga por tiempo indefinido. Tras la asamblea de este martes, se resolvió un nuevo paro desde las 21 hs del miércoles 4 hasta las 7 del viernes 6 de junio. "El gobierno incumplió la conciliación que dictaron, no citó a ninguna audiencia de negociación", denunciaron; mientras que apuntaron que, además, emitieron un "comunicado brutal, descalificando como ñoquis y mintiendo en público sobre los miles de trabajadores".

Asimismo, confirmaron un paro con movilización a Plaza de Mayo para este jueves desde las 12 del mediodía, medida de fuerza del turno franquero de 7 a 14 hs del sábado y un segundo paro de 48 horas el 10 y 11 de junio de la semana próxima.

El comunicado del Posadas: situación crítica, déficit de recursos y falta de profesionales

"Los y las residentes del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas -e/ hospital público más grande del país, con más de 600 residentes informamos que al igual que el Hospital Garrahan, somos trabajadores que dependemos del Ministerio de Salud de la Nación y venimos sufriendo el recorte presupuestario que impacta directamente en nuestros salarios, obteniendo una retribución básica de $797.000 para un residente de primer año con una carga horaria de mas de 60 o 70 horas semanales, sin ningún bono compensatorio", se lee en el extenso comunicado.

En el texto denuncian una "situación crítica, que pone en riesgo nuestra subsistencia y la calidad de atención" que brindan en las instalaciones diariamente. "Sumándonos a la exigencia del Hospital Garrahan, instamos a que se convoque una mesa de dialogo con todos los residentes que dependemos del ministerio hasta el día lunes 9 de Junio o realizaremos medidas de fuerza para visibilizar la situación preocupante que nos apremia, con un paro sin guardia para el día martes 10 de Junio", advirtieron.

"Esta situación agrava el funcionamiento de nuestra institución, con profesionales que abandonan el hospital, sumado a los despidos y el déficit de recursos esenciales para la garantía del derecho a la salud de la población. Hacemos un llamado a la sociedad a acompañar nuestro reclamo y a las autoridades nacionales a actuar con responsabilidad y celeridad para evitar la profundización del conflicto", cerraron.

Noticia en desarrollo...