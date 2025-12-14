EN VIVO
Caso Loan: la decisión clave de la justicia que podría aportar un dato revelador

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Caso Loan: actualizarán su foto, declara por primera vez un testigo y hay nueva recompensa

La Justicia avaló casi todas las medidas pedidas por los abogados de la familia del pequeño aunque por el momento falta que habiliten nuevas pericias en los vehículos y pericias psicológicas a los chicos que estaban con él cuando desapareció.

La Justicia avaló el pedido de los abogados de la familia de Loan Danilo Peña para realizar el “envejecimiento forense” sobre la imagen del menor que desapareció el 13 de abril de 2024, luego de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio. El pedido, firmado por la abogada querellante María Belén Russo Cornara, describía que “el menor sustraído tenía en esa oportunidad 5 años, 1 mes y 5 días” y solicitaba que “se ordene la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen de Loan”, destacando que dicha medida “permitirá una visualización actualizada que facilite su identificación y localización, optimizando así los recursos de búsqueda y cooperación ciudadana”.

Hace 2 horas

Caso Loan: las estrategias de los acusados antes del juicio

Hace 3 horas

La búsqueda de Loan se renueva con herramientas científicas y cooperación federal

Mientras avanza la investigación y a la espera del debate contra los 17 imputados en la causa que investiga la desaparición y ocultamiento del menor, la familia reclama celeridad en la producción de pruebas y actualización con herramientas forenses.

Loan no está, pero está”. Con esa simple frase el abogado de los padres del niño, Alejandro Vecchi, buscó explicar el camino que todavía atraviesa la familia en busca de respuestas acerca de qué pasó y qué hicieron aquella tarde del 13 de junio de 2024 cuando el pequeño desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad de 9 de Julio en Corrientes, mientras jugaba con otros chicos y rodeado de siete mayores que deberán enfrentar a la Justicia el próximo año acusados de la sustracción y ocultamiento del menor. Además, otras 10 personas estarán sentadas en el banquillo acusados de entorpecer la investigación y de organizar una serie de movimientos en donde hasta llegaron a tener cautivos a familiares del menor desaparecido y, en algunos casos, presentaron falsa documentación asegurando ser funcionarios policiales, enviados internacionales o abogados.

