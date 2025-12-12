El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: las estrategias de los acusados antes del juicio
En VIVO - Actualizado hace 12 minutos
Hace 14 minutos
La búsqueda de Loan se renueva con herramientas científicas y cooperación federal
Mientras avanza la investigación y a la espera del debate contra los 17 imputados en la causa que investiga la desaparición y ocultamiento del menor, la familia reclama celeridad en la producción de pruebas y actualización con herramientas forenses.
“Loan no está, pero está”. Con esa simple frase el abogado de los padres del niño, Alejandro Vecchi, buscó explicar el camino que todavía atraviesa la familia en busca de respuestas acerca de qué pasó y qué hicieron aquella tarde del 13 de junio de 2024 cuando el pequeño desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad de 9 de Julio en Corrientes, mientras jugaba con otros chicos y rodeado de siete mayores que deberán enfrentar a la Justicia el próximo año acusados de la sustracción y ocultamiento del menor. Además, otras 10 personas estarán sentadas en el banquillo acusados de entorpecer la investigación y de organizar una serie de movimientos en donde hasta llegaron a tener cautivos a familiares del menor desaparecido y, en algunos casos, presentaron falsa documentación asegurando ser funcionarios policiales, enviados internacionales o abogados.
Hace 2 horas
Caso Loan: qué se sabe hasta ahora del juicio por la desaparición
Caso Loan: qué se sabe hasta ahora del juicio por la desaparición
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
Hace 3 horas
Caso Loan: el avance cientifico que es clave para la búsqueda del niño
Caso Loan: el avance cientifico que es clave para la búsqueda del niño
