Rocío Oliva reveló qué haría Maradona con Milei si viviera.

Rocío Oliva, ex pareja de Diego Armando Maradona, contó qué opinaría el campeón del mundo sobre el presidente Javier Milei si estuviera vivo. El duro diagnóstico sobre el presente.

Durante su paso por Carnaval Stream, Rocío Oliva fue consultada sobre cómo se llevaría el ídolo popular con la gestión libertaria y su respuesta fue tajante. Lejos de imaginar una convivencia pacífica, la panelista aseguró que el astro sería la principal voz opositora mediática. "Yo creo que Diego estaría todos los días en todos los canales volviendo loco a Milei", sentenció.

Para Oliva, el escenario político actual carece de referentes con el peso específico suficiente para plantarse ante el Ejecutivo, un rol que Maradona solía ocupar con naturalidad. "Milei no tiene hoy una persona fuerte, el estilo de un Maradona, el estilo de un Messi, que pueda frenarlo o al menos decirle lo que piensa", analizó, y recordó: "Estamos en un país democrático".

El recuerdo de la Presidencia de Macri

Al profundizar en su hipótesis, Rocío Oliva comparó la situación con la presidencia de Mauricio Macri, a quien Diego criticó duramente, pero sugirió que con el libertario la tensión sería aún mayor debido a las formas del actual mandatario.

"Diego estaba en otro nivel y realmente no le importaba el qué dirán. Imaginate a Macri las cosas que le decía y no es ni la cuarta parte", explicó. Y agregó, apuntando directamente a la estabilidad emocional del Presidente: "(Milei) Tiene arranques de loco y (Diego) sería el primero en marcárselos". Finalmente, cerró cualquier duda sobre la vereda ideológica en la que se pararía el "Diez": "No estaría a favor de Milei para nada".