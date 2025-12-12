Sturzenegger reconoció una baja en las indemnizaciones: “Es para todos”

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger dio explicaciones este sábado acerca de los diferentes elementos que contiene el proyecto de la reforma laboral, rechazado por las centrales obreras porque consideran que es regresiva en términos de derechos adquiridos. Sobre el capítulo de indemnizaciones, el funcionario reconoció que la baja de la compensación por despido es “para todos” los trabajadores.

“Implica un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Es para todos”, sentenció Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre sobre un proyecto que prevé que se compute un sueldo por año trabajado. “Es uno de los regímenes más generosos que hay", consideró el ministro.

Y añadió que el principal inconveniente en esa materia tiene que ver con la litigiosidad: “Genera una gran incertidumbre y la ley busca bajar ese problema”, subrayó Sturzenegger. “El problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 (sueldos)”, ejemplificó.

El banco de horas y Fondos de Asistencia Laboral

El funcionario nacional se refirió a los cambios que traería la nueva legislación laboral en las horas extra, un esquema al que el Gobierno planea sumarle la posibilidad de un banco de horas, uno de los puntos más cuestioandos por los gremios. Esta herramienta busca que los trabajadores puedan tomarse en otra jornada el tiempo extra que dedicaron a su actividad una vez cumplido el horario regular.

"Las horas extras no se terminan, queda exactamente igual pero se instituye también el banco de horas. Si nos quedamos dos horas más, el empleador puede decir vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana", precisó. "Se trata de que el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible”, puntualizó.

Sturzenegger también entregó detalles sobre los cuestionados Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que servirán, según dijo, para que los empleadores hagan frente a "contingencias y despidos". Al referirse a este instrumento, sostuvo: "El gobierno decide poner parte de esta baja de impuestos que podemos hacer -con el ajuste y el equilibrio fiscal- en el mercado laboral. Va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%".

"El empleador lo pone a un fondo de asistencia como de ahorro previo para hacer frente a las contingencias, es plata que está poniendo el Estado porque hay una parte que no se lleva y queda para el empleador, para hacer frente a esas contingencias, como los despidos", detalló.

Especialistas advirteron que aunque la reforma flexibiliza la organización del tiempo, no garantiza el pago al trabajador, en tanto el fondo no es responsable si la empresa no paga. Además, en caso de quiebra de la empresa, el fondo NO paga la indemnización sino que los aportes capitalizados van a parar a la quiebra. Por eso, lo denominaron como un "negocio financiero con importantes gastos de administración y, sobre todo, con grandísima capacidad de inversión (A.F.J.P.s)".

¿Qué va a pasar con las vacaciones?

El ministro de Desregulación hizo mención a los cambios en las vacaciones. Con la reforma, el proyecto propone que puedan otorgarse en cualquier momento del año, siempre que el empleador lo notifique con anticipación, ampliando la flexibilidad respecto al período actual.

"La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar", explicó en declaraciones radiales.

De acuerdo al ministro, la nueva ley permitiría dividir las vacaciones en tramos más pequeños, con un mínimo de una semana por tramo. Esto modifica la práctica tradicional de que el descanso anual se tome todo junto. Es decir, el nuevo sistema se ajusta a las necesidades empresariales sin incrementar el período vacacional que en Argentina es de los más cortos del mundo.