Gardel era un apasionado del fútbol.

La aproximación del Mundial 2026 trae historias de ediciones pasadas y, como cada vez estamos más cerca del centenario de la Copa del Mundo, también surgen historias sobre aquella primera edición en Uruguay 1930. Con el mundo recuperándose de lo que había sido la Primera Guerra Mundial y el antecedente de los JJ. OO. de Los Ángeles 1928, la FIFA decidió que el torneo debute en tierras sudamericanas.

Aquella edición contó con solo 13 participantes debido a las bajas que hubo, principalmente de seleccionados europeos, ya que solamente Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica participaron provenientes del Viejo Continente. Una vez comenzado el campeonato, los americanos se impusieron poniendo tres equipos en la fase eliminatoria, que tuvo como principales protagonistas a Argentina y Uruguay.

Las selecciones rioplatenses llegaron a la final que se jugó en Montevideo, dos equipos que habían recibido la bendición de Carlos Gardel antes del inicio del campeonato. “El Zorzal” había estado en la concentración de la Selección Argentina cuatro días antes del debut con Francia y les había cantado “Corrientes” y “Buenos Aires” para darles ánimo de cara a la primera fecha, en la que la “Albiceleste” venció por 1-0.

De hecho, el símbolo del tango también lanzó una serie de declaraciones a El Cronista sobre su pronóstico para la final, en la que remarcó que tanto Argentina como Uruguay tenían chances de consagrarse en la final del 30 de julio. “El fútbol es más difícil de acertar que las carreras y ya sabemos que en el hipódromo no acierta nadie. Sin aventurar un pronóstico diré solamente que los rioplatenses serán de los más difíciles y que si llegan a la final, habrá que tirar la monedita para saber quién gana”, había declarado Gardel.

“Ambos son buenos y juegan un fútbol maravilloso y artístico y ahora que veo a los nuestros tan alegres y decididos, cabe esperar que, ganando o perdiendo, lo sabrán hacer como buenos criollos, es decir, con todos los honores”, agregó. Luego de eso, Gardel visitó a la “Celeste” en Olimpia, compartió una comida con ellos y participó de una ronda de chistes antes de desearle suerte a los “Olímpicos”, que venían de ganar las últimas dos ediciones de los JJ.OO. Finalmente, Uruguay se impuso en la final por 4-2 y consiguió la primera de las dos estrellas reconocidas por la FIFA.

El equipo campeón de Uruguay en 1930.

La polémica de la FIFA y las estrellas de Uruguay

Esta semana, la FIFA subió un posteo con el ranking de los campeones del mundo ordenados por cantidad de títulos en Mundiales y sorprendió que Uruguay solamente contaba con dos estrellas, la de 1930 y la de 1950. Esto se debe a que la entidad instauró que lo previo a 1930, es decir, los JJ.OO. de 1924 y 1928 no son títulos profesionales, sino correspondientes a la etapa amateur, lo que deja a la “Celeste” con solo dos estrellas válidas de las cuatro que tiene su escudo.