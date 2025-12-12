Se fue de Independiente casi sin jugar con Tévez, descendió en su club y explotó de bronca: "Muchas cosas"

Se fue de Independiente casi sin jugar con Tévez, descendió y explotó de bronca

Un futbolista con pasado en Independiente cuando Carlos Tevez era el DT rompió el silencio luego de descender con su nuevo club. Un año después de su desvinculación del "Rojo", Julio Buffarini habló sobre lo que vivió en la última etapa en la institución, pero también lo que sucedió en Rampla Juniors con el que bajó a la C de Uruguay. El exdefensor de San Lorenzo no sólo se refirió al elenco de Avellaneda, sino también atacó a Foster Gillett por su gestión en el conjunto "Picapiedra".

En una entrevista con TyC Sports, el experimentado lateral surgido en Talleres de Córdoba no se guardó nada y disparó contra quienes lo cuestionaron en su paso por el "Rey de Copas" donde sólo tuvo ocho presencias en cancha desde su arribo hasta su salida. De hecho, jugó muy poco y esto aceleró su transferencia a la SAD uruguaya liderada por el polémico empresario estadounidense, al que también destrozó con sus declaraciones.

Buffarini explotó contra los que cuestionaron su salida de Independiente

"El último año (2024) me tocó jugar muy poco. Dijeron que estaba lesionado y muchas cosas que no eran verdad. Necesitaba ir a un lugar para agarrar rodaje y lo primero que dije fue que el sueldo no iba a ser un problema, que me digan lo que ellos quieran. Tuve una charla con Julio Vaccari porque no me ponía y me fui sin ningún problema. No reclamé nada", esbozó el defensor que no tuvo minutos en cancha de la mano del mencionado entrenador y jugó muy poco con el "Apache".

Julio Buffarini rompió el silencio sobre su pasado en Independiente

El palazo de Buffarini contra Foster Gillett tras el descenso de Rampla Juniors

"Pasaron un montón de cosas, estuvimos mucho tiempo sin cobrar. Entrenábamos solos. Me dolió mucho porque había muchos chicos que no tenían ni para pagar el colectivo para ir a entrenar, había compañeros argentinos que tenían la carta de desalojo de sus departamentos porque no lo había pagado el club", contó Buffarini acerca de lo que sufrió la institución que, manejada por el empresario estadounidense como una Sociedad Anónima Deportiva, terminó en la C de Uruguay.

Por otro lado, añadió que comenzaron con un "lindo proyecto en un club histórico que es el tercero más grande de Uruguay", pero arrancaron la temporada más tarde de lo habitual y tanto Leandro Somoza como algunos futbolistas dejaron el equipo. Las bajas sin dudas afectaron a Rampla Juniors que en 2026 jugará en otra categoría después de la pésima gestión de Foster Gillett. Por último, aseguró que no lo vio nunca y que tenía problemas para liquidar dinero, pero igualmente el plantel tenía que "poner la cara con todas las dificultades del día a día".

Los números de Buffarini en su carrera